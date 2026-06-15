La nueva vida de Almudena Cid: su refugio rodeado de vacas y bosques donde comer el mejor bacalao en plena naturaleza

Después de años recorriendo el mundo como una de las grandes referentes de la gimnasia rítmica española, Almudena Cid ha decidido regresar al lugar donde todo comenzó. La exdeportista está construyendo el que será su nuevo hogar en Vitoria, la ciudad que la vio nacer y crecer.

Se trata de un proyecto muy especial para la deportista y simboliza una nueva etapa personal marcada por la tranquilidad y las raíces.

A sus 45 años, Cid ha cumplido uno de sus grandes sueños: adquirir una parcela para levantar la casa que siempre había imaginado. Un paso que llega después de años de esfuerzo y trabajo.

Almudena Cid en su terraza. @almudenacid

"Necesitaba crear mi hogar. He estado trabajando y ahorrando mucho", expresó en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL.

Para ella, esta vivienda va mucho más allá de una inversión inmobiliaria. Representa un nuevo comienzo tras una etapa de grandes cambios personales.

"Para mí es construir los nuevos cimientos que necesitaba en mi vida, sobre todo cuando se tambaleó tanto. He vivido como una nómada".

Gran parte de la carrera de la deportista transcurrió en una habitación pequeña marcada por concentraciones, viajes y alojamientos temporales. "Me merezco un espacio y he luchado y trabajado para ello", declara a este periódico.

Las obras todavía se encuentran en una fase inicial, aunque ya pueden verse las marcas que delimitan la nueva vivienda. Un proyecto que afronta con enorme ilusión y que estará ubicado muy cerca de su familia, algo que siempre ha considerado fundamental.

"Es un sueño que llega después de mucho tiempo de espera y de trabajo. Deseaba este momento y ahora entiendo que solo se puede construir después de haberse reconstruido. Todo encaja. Todo tiene sentido", confiesa en sus redes sociales.

Entre sus planes está disfrutar de una vida mucho más pausada, conectada con la naturaleza y con los pequeños placeres cotidianos. "Asaré mis propias castañas frente a mi chimenea", comenta con entusiasmo la exgimnasta al imaginar cómo será su día a día.

La elección de Vitoria no es casual. La capital alavesa está considerada una de las ciudades con mayor calidad de vida de España gracias a su equilibrio entre entorno urbano y naturaleza.

Rodeada por el conocido Anillo Verde, una red de parques y espacios naturales que circundan la ciudad, ofrece extensas zonas de bosques, senderos y praderas donde es habitual encontrarse con ganado pastando a pocos minutos del centro urbano.

Además, Vitoria conserva uno de los cascos medievales mejor preservados del país, con calles empedradas, plazas históricas y una intensa vida cultural. A ello se suma una de las gastronomías más valoradas del norte de España.

Otoño en Vitoria-Gasteiz. España iStock

Muy cerca de la ciudad pueden encontrarse numerosos asadores y restaurantes especializados en cocina vasca tradicional, donde el bacalao ocupa un lugar privilegiado.

Entre bosques, vacas pastando en los prados y paisajes verdes durante buena parte del año, Almudena Cid ha encontrado el escenario perfecto para empezar de nuevo. Un refugio junto a los suyos donde podrá disfrutar por fin de la calma que llevaba años buscando.