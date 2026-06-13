El refugio de Nuria Roca en un pueblo de Valencia: 9.000 habitantes, iglesia del siglo XVIII y rodeado de bosques

La televisión exige un ritmo frenético que agota a cualquiera. Madrugones, focos, largas jornadas de guion y una exposición pública constante hacen que las grandes estrellas de la pequeña pantalla necesiten, más que nadie, su propio búnker emocional.

Nuria Roca no es la excepción. La presentadora valenciana, convertida por méritos propios en uno de los rostros más queridos y consolidados de nuestro país, tiene su particular escondite para huir de la incesante presión mediática de Madrid.

Y como no podía ser de otra forma, la comunicadora ha encontrado su rincón de desconexión total en su tierra natal, la Comunidad Valenciana. Lejos del bullicio de las grandes avenidas y de los restaurantes de moda, la mujer de Juan del Val se refugia en un discreto municipio que apenas supera los 9.000 habitantes.

Quienes la conocen bien saben que para Nuria volver a Valencia es una necesidad casi física. Pero no a las zonas masificadas de la costa, sino al silencio que solo ofrecen las poblaciones que han sabido conservar su esencia intacta.

Se trata de un enclave privilegiado donde el anonimato es la norma. Aquí, Nuria no es la presentadora estrella de Atresmedia es, sencillamente, una vecina más que busca aire puro y reconectar con sus raíces.

Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación

El municipio guarda celosamente la privacidad de su ilustre visitante. Sus habitantes están más que acostumbrados a verla pasear de forma relajada, comprando el pan o tomando un aperitivo en la plaza sin que nadie interrumpa su descanso o invada su espacio personal.

El gran atractivo patrimonial de la localidad es, sin duda, su imponente iglesia del siglo XVIII. Un templo que domina el casco histórico, coronando callejuelas de trazado tradicional y fachadas de piedra que otorgan al pueblo un encanto rústico del que es muy difícil no enamorarse.

Ermita de San Francisco de Asís

Pero si hay algo que verdaderamente atrapa a Roca es el imponente entorno rural. El municipio está estratégicamente abrazado por frondosos bosques y parajes verdes.

Este pulmón vegetal ofrece el escenario perfecto para que la presentadora y su marido realicen largas rutas de senderismo, una de sus aficiones predilectas para liberar el estrés acumulado de la semana.

Bosques en Náquera

Las viviendas en esta zona destacan por sus amplios patios y muros gruesos. En el caso de los chalets o propiedades ubicadas a las afueras, las parcelas son lo suficientemente extensas como para garantizar la absoluta intimidad de sus propietarios. Una discreción que para el matrimonio vale su peso en oro.

A través de sus redes sociales, Nuria deja entrever en contadas ocasiones pequeños retazos de este paraíso particular. Un café humeante por la mañana, un rincón del porche bañado por el sol o sus perros corriendo por el campo.

Pistas muy sutiles que demuestran que, frente a los destinos exóticos y los yates en aguas de Ibiza, el verdadero lujo para Nuria Roca es la tranquilidad de su tierra.