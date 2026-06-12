David Villa, 44 años: "Mi padre arriesgaba su vida para dar de comer a mi familia. Sin él yo nunca hubiera jugado al fútbol"

Detrás de los goles, los títulos y el histórico triunfo de España en el Mundial de 2010, la historia de David Villa está profundamente ligada al sacrificio de su padre.

El máximo goleador de la historia de la selección española ha recordado en numerosas ocasiones que nada de lo que consiguió en el fútbol habría sido posible sin el esfuerzo de un hombre que pasó gran parte de su vida trabajando bajo tierra para sacar adelante a su familia.

"Mi padre tenía que arriesgar su vida para dar de comer a su familia y él quería una vida mejor para mí. Sin él yo nunca hubiera jugado en el Valencia, en el Barça o el Atlético de Madrid. Nunca hubiera ganado el Mundial ni hubiera fichado con el New York City", confesó en The Players Tribune.

Villa nació y creció en Tuilla, una pequeña localidad minera de Asturias donde el carbón marcaba el ritmo de vida de prácticamente todas las familias. Allí, como tantos otros vecinos del pueblo, su padre trabajaba en la mina.

"No sabes lo duro que era el día a día de mi padre. Como la mayoría de padres de Tuilla, él trabajaba en la mina de carbón que daba trabajo al pueblo. Cada noche, él bajaba 800 metros bajo tierra para asegurarse de que a nuestra familia no le faltara de nada. Era un trabajo extremadamente difícil y peligroso".

Aquella realidad hizo que David creciera admirando profundamente a su padre, consciente desde muy pequeño del sacrificio que realizaba cada día. "Mi padre era mi ídolo, mi ejemplo. Él sufrió mucho en esa mina, pero siempre le he visto como una persona feliz", recordó en el medio citado.

A pesar de las dificultades económicas, el delantero guarda un recuerdo extraordinario de su infancia. "No cambiaría mi infancia por nada del mundo. Yo era muy feliz. Vivíamos en un piso pequeño, que siempre estaba lleno de amigos y familiares".

El fútbol apareció muy pronto en su vida, desde antes que el asturiano llegara al mundo. Su padre soñaba con que fuera futbolista en la propia consulta del médico.

David Villa, en el Mundial 2010. EFE

"Recuerdo que para poder jugar dentro de casa, yo mismo tenía que hacer las pelotas con papel y cinta adhesiva porque mi madre no me dejaba utilizar una de verdad. Al parecer, solo rompía cosas. Supongo que mi puntería ha mejorado desde entonces", bromeó.

Desde aquellos primeros años, Villa tenía muy claro cuál era su sueño: "Sabía que quería ser futbolista. No hace falta decir que mi padre también lo quería", explicó. Sin embargo, lejos de presionarle, siempre encontró en él un apoyo incondicional y una guía constante.

David Villa en el New York City. Foto (@Guaje7Villa)

De hecho, el campeón del mundo considera que gran parte de sus éxitos pertenecen más a su padre que a él mismo. "Se lo debo todo a mi padre. Sin sus consejos yo no hubiera hecho nada. Diría que él es más responsable de mi éxito que yo mismo".

Entre todas las enseñanzas que recibió durante su infancia, hay una que nunca olvidó. "El consejo más importante que me dio fue: 'trabaja'". Una filosofía sencilla, pero que terminó marcando toda su carrera deportiva.