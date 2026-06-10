La villa marinera ideal para recorrer a pie: 1.500 habitantes, Conjunto Histórico y donde comer los mejores mejillones

Pocos lugares representan tan bien la unión entre el mar y la tradición como este lugar de las Rías Baixas. La piedra, el agua y la madera conviven en perfecta armonía, creando una imagen que parece diseñada para permanecer en la memoria.

A orillas de la ría, los hórreos se alinean junto al agua mientras las calles empedradas serpentean entre casas marineras y balcones llenos de flores.

Estamos hablando de Combarro, una villa marinera donde la esencia gallega ha sabido conservarse intacta acompañada del sonido de las olas y la brisa atlántica.

Combarro.

Situado a solo 8 kilómetros de Pontevedra y con 1.500 habitantes, este enclave es una de las imágenes más icónicas de Galicia.

Su casco histórico es un museo al aire libre que fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1972. Todos sus alrededores están construidos íntegramente en granito, directamente sobre la roca y al lado del mar.

Las calles son estrechas, sinuosas y empedradas y están articuladas en torno al borde marítimo. No existen grandes plazas monumentales ni grandes avenidas.

Su espacio público es íntimo y está hecho para caminar despacio y detenerse en cada rincón.

Callejuela de piedra en Combarro (Pontevedra) iStock

Los tres elementos arquitectónicos que debes visitar sí o sí son los hórreos, graneros elevados para proteger el grano de la humedad y de los roedores, las casas marineras, viviendas de pescadores adaptadas a la vida junto a la ría y los cruceiros.

Combarro es famoso por ser el pueblo con más hórreos de Galicia; cuenta con más de sesenta, de los cuales 30 están alineados mirando al mar, ofreciendo una imagen peculiar y preciosa.

Horreos de Combarro frente a la ría de Pontevedra Adobe Stock

Los cruceiros son otro de los elementos más representativos. Se trata de cruces de piedra erigidas en plazas y encrucijadas con una función religiosa, protectora y a menudo simbólica.

Algunos tienen una orientación particular: la Virgen mira hacia el mar y la del Cristo hacia la tierra, lo que refleja la vida de sus habitantes, dividido entre el mar y la tierra.

Cruceiros en Combarro, Pontevedra Adobe Stock

En tu visita debes también recorrer el paseo marítimo. Desde este lugar se divisa la isla Tambo, una isla protegida a la que se puede acceder con un permiso especial.

Combarro también cuenta con un legado religioso. Destacan sus dos iglesias: la de San Roque, del siglo XVIII, y la de San Bernardo, hacia donde se organiza la romería local.

Combarro, Pontevedra Shutterstock

Para terminar tu visita disfruta de la gastronomía. Combarro es conocida como el paraíso del marisco, especialmente por sus mejillones al vapor.

La ría de Pontevedra es una de las zonas más productivas y cualitativas para el cultivo del mejillón. Las mejores opciones para comerlo es O Bocci, Bar Pedramar o Arroyo Mar y Tierra.