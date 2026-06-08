La villa marinera ideal para recorrer a pie: torre del siglo XII, Conjunto Histórico y donde comer los mejores berberechos

Hay lugares donde el mar no solo forma parte del paisaje, sino que se convierte en su identidad. Rincones en los que la piedra, las plazas y las calles parecen haber crecido al mismo ritmo que las mareas.

Entre pazos señoriales, callejuelas empedradas y el aroma salino que llega desde la ría, el tiempo transcurre con una calma contagiosa.

Es la sensación que te transmite Cambados, una villa marinera donde tradición, patrimonio y cultura del vino se funden en uno solo.

Cambados Shutterstock

Situado en la comarca de Salnés, en las Rías Baixas de Pontevedra, este enclave es la capital del Albariño y unión de tres núcleos históricos.

Los primeros vestigios de asentamiento en esta zona se remontan a los siglos VI a. C. y V a. C. con indicios de poblamientos celtas en los montes. Ya en el Imperio Romano se celebraban en la zona grandes combates de gladiadores.

Su casco histórico está declarado Conjunto Histórico-Artístico y es uno de los más representativos de la esencia de Galicia y un destacado ejemplo de arquitectura señorial vinculada a la historia del vino y al desarrollo marítimo.

Declarado Bien de Interés Cultural en 2001, este conjunto urbano destaca por la armonía de sus plazas, calles empedradas y edificaciones nobles.

El corazón de Cambados es la Plaza de Fefiñáns en el que encontrarás su pazo, de estilo renacentista que alberga una prestigiosa bodega de Albariño, la iglesia de San Bieito, justo enfrente del pazo y un mercado tradicional presidido por la plaza.

Plaza de Fefiñáns

Alrededor de la plaza se encuentran casas señoriales y fachadas de piedra cubiertas de buganvillas, con tabernas de mucho ambiente y locales de hostelería.

Aquí puedes visitar también la Casa de las Conchas, el Convento de San Francisco, la Casa Museo de Ramón Cabanillas, o diferentes pazos como el de Bazán -hoy Parador de Turismo-, el de Ulloa o el de Montesacro.

Visita también el barrio marinero de Santo Tomé, donde se levanta la Torre de San Sarduñino, una atalaya defensiva del siglo XII que vigilaba la entrada de barcos piratas. Cerca de esta estructura se encuentra la playa de Santo Tomé y la de A Moute, de arena fina y carácter urbano.

Torre de San Sadurniño en Cambados, Galicia Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga) Wikimedia Commons

Si quieres unas vistas increíbles de Cambados entonces te recomendamos subir al Mirador de A Pastora. Desde aquí tendrás una vista panorámica sobre la ría de Arousa, la isla de A Toxa y la silueta de O Grove.

Junto al mirador se alza la iglesia de Santa Mariña, un enclave que conecta el paisaje con la memoria de quienes aquí vivieron.

A los pies del mirador encontrarás las Ruinas de Santa María de Pozo; lo que en su día fue una iglesia gótica del siglo XV hoy es un espacio abierto con arcos y muros entre la vegetación.

Cambados es la capital del Albariño y Ciudad Europea del Vino 2017, así que no puedes irte de este lugar sin visitar una bodega para conocer el proceso de elaboración y hacer catas.

Tampoco puedes perderte su gastronomía. Este enclave de Pontevedra es un santuario del marisco en el que destacan sus berberechos. Procedentes de las prestigiosas lonjas gallegas, los berberechos de conservas de Cambados son seleccionados durante la campaña por su excepcional tamaño y calidad.