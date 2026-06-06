Neymar: "Mi padre tenía tres trabajos para comprarme mis botas de fútbol. Vivíamos todos en una habitación pequeña"

Antes de convertirse en una de las mayores estrellas del fútbol mundial, Neymar creció en un entorno marcado por las dificultades económicas, los sacrificios familiares y la lucha constante por salir adelante.

Detrás de los millones, los títulos y la fama internacional existe una historia de esfuerzo que el brasileño nunca ha querido olvidar.

El delantero ha recordado en numerosas ocasiones que su infancia estuvo muy lejos de lujos que hoy rodean su vida "Siempre tuvimos necesidades, pero nunca nos faltó de nada", reveló en un vídeo de YouTube para Thiago Nigro.

Neymar, en el Gran Premio de Baréin Europa Press

Uno de los recuerdos que más le marcaron ocurrió cuando era apenas un niño: "Recuerdo decir a mi madre que quería comer una galleta, pero que ella no tenía dinero para comprármela. Yo le dije: 'Voy a ser rico y voy a comprarme una fábrica de galletas', a veces ella todavía habla de esto y llora", relató emocionado.

La realidad de la familia en las favelas de Brasil era extremadamente humilde. El futbolista creció en la casa de su abuela junto a gran parte de su familia.

"Vivíamos en la casa de mi abuela, entre tías, primos y abuelos. Éramos 9 personas en una caseta de tres personas, pero nos considerábamos afortunados", recordó en la entrevista.

La falta de espacio obligaba a todos a adaptarse."Había muchas dificultades, cuando uno iba a dormir los demás también tenían que ir porque el colchón era del tamaño de la habitación y cuando se ponía era para todos".

A pesar de las dificultades, sus padres hicieron todo lo posible para que nunca abandonara su sueño. Especialmente su padre, Neymar Santos Sr, quien llegó a encadenar varios empleos para ayudar a la familia.

"Mi papá tenía tres trabajos y trabajaba todo el día y a veces no alcanzaba", rememoró en su documental en Netflix. "Cuando llovía fuerte teníamos que correr con cubos para que no se inundara la casa", añadió al describir cómo vivían.

Neymar y su padre. Foto: Instagram (@neymarjr)

Su madre también realizó enormes sacrificios para que sus hijos pudieran salir adelante. "A veces mi mamá no comía para que yo y mi hermana pudiéramos comer. Yo lo veía y no decía nada, pero lo sentía", confesó.

Por eso, cuando finalmente pudo tener sus primeras botas de fútbol propias, aquel momento se convirtió en un acontecimiento inolvidable. "El día que me compraron mis primeras botas no me las quería quitar, fue una fiesta".

Tan grande era su pasión por el fútbol que incluso intentaba parecerse a sus ídolos con los pocos recursos que tenía. Admirador absoluto de Robinho, llegó a pintar las botas de aerosol dorado para imitar el estilo del entonces jugador del Santos.

Aquel niño que soñaba con ser futbolista vio cumplir su sueño con tan solo 13 años. Siendo un niño firmó su primer contrato con Santos, un hito para su familia.

Sin embargo, detrás de este gran acontecimiento, Neymar tuvo que rechazar años atrás muchos momentos de su infancia.

"En aquel momento estaba triste porque quizás no podía ir con los amigos a ver una película, pero mi padre siempre me decía que estuviera tranquilo porque después el futuro me compensaría. Le estoy agradecido, él fue jugador y me ayudó a tener la cabeza amueblada".

Y tiene claro que el talento por sí solo no garantiza el éxito. "El proceso para ser futbolista es muy doloroso y complicado, te tienes que enfrentar a muchas cosas. Tenía un millón de amigos con más talento que yo y no han conseguido llegar".

Hoy, convertido en uno de los futbolistas más famosos y mejor pagados de su generación, Neymar nunca olvida de dónde viene. Detrás de su enorme éxito, siempre cuenta con el apoyo de su familia.