Lo siento por Versalles, pero el castillo más bonito está en España: es del siglo XII, inspiró a Disney y se incendió en 1862

Hay monumentos que parecen sacados directamente de un cuento. Lugares capaces de detener el tiempo y provocar la sensación de estar contemplando algo irrepetible.

Eso ocurre con el Alcázar de Segovia, una fortaleza medieval que emerge sobre un peñón entre los ríos Eresma y Clamores y cuya silueta, envuelta muchas mañanas por la niebla castellana, recuerda inevitablemente a los castillos de las películas de Disney.

Porque sí, aunque muchos asocien la imagen del castillo de The Walt Disney Company a los palacios bávaros, lo cierto es que el Alcázar segoviano lleva décadas siendo señalado como una de las grandes inspiraciones visuales para el castillo de Blancanieves y, posteriormente, para el universo de princesas de la factoría estadounidense.

Sus torres cilíndricas, los tejados de pizarra azulada y su inconfundible perfil de "proa de barco" construyen una imagen tan poderosa que parece diseñada para el cine, aunque su origen se remonta nada menos que al siglo XII.

El alcázar de Segovia. iStock

Las primeras referencias documentales del Alcázar aparecen en el año 1122, poco después de que Alfonso VI reconquistara la ciudad. Sin embargo, existen indicios de que sobre ese mismo enclave ya hubo anteriormente una fortificación romana.

Su ubicación estratégica convirtió el edificio en una pieza clave de la defensa castellana y, con el paso de los siglos, dejó de ser únicamente una fortaleza militar para transformarse en una de las residencias favoritas de los Reyes de Castilla.

Entre sus muros ocurrieron algunos de los episodios más importantes de la historia de España. Allí se firmó la Concordia de Segovia, fundamental para la futura unión entre Castilla y Aragón, y desde ese lugar salió Isabel la Católica para ser proclamada reina.

Su interior también es una joya artística donde conviven estilos románicos, góticos, mudéjares y renacentistas, una mezcla arquitectónica que lo diferencia radicalmente de la perfección simétrica de Palacio de Versalles.

El alcázar de Segovia. iStock

Pero la historia del Alcázar estuvo a punto de terminar para siempre el 6 de marzo de 1862. En aquella época, el edificio funcionaba como sede del Real Colegio de Artillería cuando un incendio devastador comenzó en las cubiertas y se propagó rápidamente a través de las estructuras de madera.

Las llamas destruyeron gran parte de los artesonados mudéjares originales y numerosas piezas históricas desaparecieron para siempre.

Lo que hoy contemplan miles de visitantes cada año es el resultado de una reconstrucción monumental que buscó respetar el diseño original, aunque incorporando ciertos elementos románticos que potenciaron aún más su aspecto de castillo legendario.

Quizá por eso, al observar la imponente Torre de Juan II elevándose sobre el horizonte castellano, resulta difícil no pensar que ningún jardín francés, por espectacular que sea, puede competir con la mística de esta fortaleza española.

El Alcázar no solo impresiona por su belleza. También posee algo mucho más difícil de encontrar: alma, memoria e historia.