El refugio de Dani Rovira: pueblo blanco de 2.000 habitantes, iglesia del siglo XVI y un río con aguas medicinales

Alejado de los grandes focos y del ruido mediático, el actor y humorista encuentra la paz en una discreta localidad de la comarca del Guadalteba.

Un rincón donde cambia las alfombras rojas por los paseos con sus perros y las tardes de juegos de mesa.

El frenético ritmo de la televisión, el cine y los teatros tiene un antídoto muy claro para Dani Rovira. Cuando las luces del plató se apagan, el ganador del Goya no busca destinos exóticos ni resorts de lujo en la costa.

Su verdadero refugio, ese lugar donde puede ser simplemente Dani, se encuentra en el interior de la provincia de Málaga.

Hablamos de Almargen, un modesto y encantador municipio de apenas 1.900 habitantes que esconde el secreto mejor guardado de su biografía.

Para el actor, Almargen no es un simple destino vacacional; es el pueblo de su padre y el escenario principal de los veranos de su infancia.

En sus calles encaladas y plazas tranquilas forjó gran parte de ese humor costumbrista y cercano que hoy conquista a toda España.

No es casualidad que su último proyecto televisivo en la cadena pública lleve por nombre Al margen de todo, un ingenioso y emotivo guiño a la tierra de sus ancestros.

En este municipio de la comarca del Guadalteba, la vida transcurre a otra velocidad. Aquí no hay paparazzis ni prisas. Como el propio Rovira ha confesado recientemente en entrevistas, su plan ideal está muy alejado del lujo: prefiere el calor de una casa rural, quedarse en pijama y jugar al Catán. Almargen le ofrece esa codiciada invisibilidad.

Pero el atractivo del pueblo no reside solo en su tranquilidad. Este rincón malagueño es un auténtico cruce de culturas. Quienes lo visitan se sorprenden al descubrir que alberga una fascinante necrópolis romana y vestigios arqueológicos de enorme valor, como la famosa Estela Tartésica de Almargen, un ídolo de la fertilidad que atestigua la importancia de la zona desde la Edad del Bronce.

Rodeado de un paisaje agrícola donde reinan el cereal, el olivar y el girasol, el municipio invita a desconectar a través de la naturaleza. Es el entorno perfecto para que el humorista disfrute de una de sus grandes pasiones, caminar al aire libre junto a sus inseparables perros.

Almargen

Además de su legado histórico, Almargen cuenta con un reclamo natural que atrae cada vez a más amantes del turismo de bienestar, el paraje del Arroyo Salado.

Se trata de un manantial de aguas mineromedicinales ricas en yodo y azufre, conocidas desde la antigüedad por sus propiedades terapéuticas y excelentes para la piel.

Un balneario al aire libre donde el estrés de la gran ciudad desaparece por completo.

Dani Rovira lo tiene claro. Mientras otros rostros conocidos presumen de yates en Ibiza o grandes chalets en Marbella, su paraíso particular huele a tierra mojada, a pan de pueblo recién hecho y a los recuerdos de la infancia.

Almargen es el ejemplo perfecto de que, para nuestras celebridades, el verdadero lujo es el silencio y volver al lugar donde uno empezó a soñar.