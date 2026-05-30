El éxito de Pedri González fuera del fútbol: es propietario de un hotel en Madrid de más de cuatro millones de euros

El éxito de Pedri ya no se limita al fútbol. Como todos sus compañeros de profesión, el centrocampista debe diversificar todo el dinero que gana en la élite y mirar de cara a su futuro, que no está muy lejos debido a la corta vida de los futbolistas.

Convertido en una de las grandes estrellas del FC Barcelona y de la Selección Española, el canario también ha empezado a construir un importante patrimonio empresarial e inmobiliario lejos de los terrenos de juego.

A su corta edad, 23 años, el culé ha demostrado tener una visión muy clara sobre su futuro económico y sobre la importancia de diversificar más allá del deporte profesional. Precisamente por ello, en los últimos años ha impulsado diferentes inversiones.

Julián Álvarez, presionado por Pedri. EFE

No hace mucho creó su propia empresa llamada Pedrineta S.L., una sociedad en la que también participa activamente su hermano y mano derecha en la gestión empresarial.

Uno de sus movimientos más recientes y llamativos ha sido la adquisición del Hotel Villa de Barajas, un establecimiento de 3 estrellas situado en una de las zonas más estratégicas de la capital.

El futbolista adquirió el hotel a principios de 2026 en una operación valorada en 4,2 millones de euros, tal y como reflejan los datos del Registro Mercantil. Cuenta con 41 habitaciones y está ubicado junto al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, una localización especialmente atractiva tanto para turistas como para viajeros de negocios.

Además, la zona cobrará todavía más importancia en los próximos años gracias al futuro circuito urbano de Fórmula 1, que se construirá en Madrid y que revalorizará el área.

La fachada del Hotel Villa de Barajas, adquirido por el futbolista Pedri

El hotel dispone de servicios como el desayuno buffet, recepción abierta 24 horas o conexión wifi, orientándose principalmente a clientes que buscan comodidad y cercanía.

Pero esta no es la única inversión inmobiliaria realizada por el futbolista. En 2024, adquirió un antiguo e histórico convento en Tenerife valorado en alrededor 2,5 millones de euros.

La propiedad, construida en 1943, pertenecía antiguamente a las religiosas de la Asunción y cuenta con un terreno de 10.000 m2 y tres edificaciones diferentes.

Pedri González, calentando con el FC Barcelona AFP7 / Europa Press

Aunque el futbolista siempre ha mantenido un perfil muy discreto fuera del campo, estas inversiones reflejan una estrategia financiera cada vez más habitual entre las grandes estrellas del deporte: aprovechar los años de éxito profesional para garantizar estabilidad económica en el futuro.

Pedri está ahora en su mejor momento. Consolidado como pieza fundamental del Barça y de la selección española, el centrocampista continúa siendo uno de los jugadores con más proyección dentro del fútbol europeo mientras, paralelamente, construye un patrimonio cada vez más importante.