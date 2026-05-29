La playa donde desconecta Carlos Franganillo: 22 km de arena fina, aguas cristalinas, Bandera Azul y faro del siglo XIX

Lejos de la tensión de los directos, las noticias de última hora y el ritmo frenético que exige la actualidad. Cuando los focos del plató de televisión se apagan, Carlos Franganillo tiene un destino claro en el GPS.

Un refugio blindado al estrés donde el presentador cambia el traje y la corbata por el salitre, el calzado cómodo y la brisa del norte.

Hablamos de la costa occidental asturiana. Concretamente, del entorno mágico de Tapia de Casariego. Este rincón del Cantábrico se ha convertido en el paraíso particular del periodista ovetense, un oasis de paz que guarda celosamente uno de los litorales más espectaculares, salvajes y codiciados de España.

No es para menos. El enclave presume de un entorno natural envidiable que sirve como válvula de escape perfecta. La costa donde desconecta Franganillo y su familia ofrece en su conjunto más de 22 kilómetros de arena dorada y fina, bañada por unas aguas cristalinas que hipnotizan a primera vista.

El gran tesoro de este refugio tiene nombre propio: la playa de Anguileiro. Conocida por los locales como 'La Grande', este espectacular arenal de esencia urbana es el orgulloso portador de la codiciada Bandera Azul.

Un galardón europeo que certifica la excelencia de sus servicios, la pureza de sus olas y el mimo con el que se protege el paisaje.

A un tiro de piedra, la inmensa y salvaje playa de Peñarronda, declarada Monumento Natural, también suma este distintivo a la oferta estival de la zona.

Playa de Tapia

Pero si hay un elemento arquitectónico que vigila los veranos del comunicador es el icónico faro de Tapia. Construido en pleno siglo XIX (inaugurado en 1859), este centinela de piedra se alza imponente sobre una isla unida a tierra firme por un espigón.

Es el lugar perfecto para perderse caminando al atardecer, escuchando únicamente el sonido del mar rompiendo con furia contra los acantilados.

En Tapia de Casariego, Franganillo no es la estrella de los informativos; es uno más. Los vecinos de este municipio marinero, que apenas roza los 3.700 habitantes durante los meses de invierno, son los grandes cómplices de su privacidad.

Aquí no hay espacio para la superficialidad ni el bullicio agobiante. Solo calles empinadas de tradición pesquera, tejados de pizarra y el olor inconfundible a mar y sidra recién escanciada.

Pintoresca costa de Tapia de Casariego en Asturias, norte de España

El lujo de este refugio asturiano no reside en grandes mansiones ostentosas, sino en la autenticidad del día a día. El pintoresco puerto pesquero es el corazón indiscutible del pueblo.

Rodeado de terrazas y restaurantes, es habitual ver al presentador disfrutando de la gastronomía local. Un buen pescado de rula o unas zamburiñas a la plancha se convierten en el mejor antídoto contra las intensas jornadas de análisis político.

El contraste entre el asfalto madrileño y el verde intenso de los prados asturianos fundiéndose con el mar Cantábrico crea la atmósfera ideal.

Para Carlos Franganillo, Tapia de Casariego y su playa de Anguileiro no son solo un destino de vacaciones; son su santuario personal, el lugar donde el rigor de la noticia da paso, por fin, a la calma de las mareas.