Lo siento por El Palmar, pero la mejor playa de España está en Donosti: 1.350 metros de arena fina y un balneario terapéutico

Hablar de las mejores playas de España siempre genera debate. Hay quienes defienden las interminables dunas de Cádiz, otros prefieren las calas mediterráneas de aguas turquesas y algunos no cambian por nada las playas salvajes del Atlántico.

Sin embargo, hay un rincón del norte que juega en otra liga. Porque sí, con permiso de El Palmar, la playa más espectacular del país está en San Sebastián. Y gran parte de la culpa la tiene La Concha.

Ubicada en pleno corazón de Donosti, esta playa urbana presume de aproximadamente 1.350 metros de arena fina y una belleza difícil de igualar. Su silueta, perfectamente integrada en la Bahía de la Concha, forma una postal reconocible en cualquier parte del mundo.

A un lado aparece el Monte Urgull; al otro, el Monte Igueldo, coronado por su histórico parque de atracciones vintage. Y, justo en el centro, la Isla de Santa Clara actúa como una barrera natural que suaviza el oleaje y convierte sus aguas en una rareza dentro del Cantábrico: tranquilas, serenas y perfectas para el baño.

La playa de la Concha en San Sebastián. iStock

Pero La Concha no es únicamente una playa. Es también un símbolo de elegancia histórica. Su fama comenzó a consolidarse durante la Belle Époque, cuando la aristocracia europea convirtió San Sebastián en uno de sus destinos favoritos.

La reina Isabel II empezó a frecuentar la ciudad por recomendación médica gracias a los llamados "baños de ola", mientras que la reina María Cristina terminó de transformar Donosti en el epicentro veraniego de la alta sociedad española.

De aquella época aún sobreviven los majestuosos edificios que rodean el paseo marítimo y joyas como el Palacio de Miramar.

En ese contexto nació uno de los grandes emblemas de la playa: el Balneario de La Perla. Inaugurado en 1912, este espacio sigue siendo uno de los lugares más exclusivos de la ciudad gracias a su apuesta por la talasoterapia, basada en los beneficios terapéuticos del agua marina.

Pocos lugares pueden presumir de ofrecer un jacuzzi frente a enormes ventanales desde los que contemplar las olas rompiendo a escasos metros.

El "atrezo" de La Concha también forma parte de su magnetismo. La icónica barandilla blanca diseñada por Juan Rafael Alday en 1910, las elegantes farolas modernistas o los famosos gabarrones -plataformas flotantes con toboganes que se instalan en verano- completan una escena casi cinematográfica.

La playa de la Concha en San Sebastián. iStock

Y luego está el ritual donostiarra. Porque aquí no solo se va a la playa: se "hace el paseo". Desde el Ayuntamiento hasta el Peine del Viento, locales y turistas recorren la bahía disfrutando de una de las caminatas urbanas más bonitas de Europa.

Todo ello con la Parte Vieja a apenas unos minutos, donde esperan algunos de los mejores pintxos del mundo.

Incluso la marea aporta personalidad al lugar. Cuando sube, la arena prácticamente desaparece y los bañistas terminan refugiados junto al muro del paseo marítimo, una imagen tan curiosa como característica del norte.

Puede que El Palmar conserve ese espíritu salvaje y surfero que enamora a tantos viajeros. Pero La Concha ofrece algo diferente: historia, sofisticación, gastronomía y una belleza urbana capaz de conquistar incluso en los días grises.

Y eso la convierte, para muchos, en la auténtica reina de las playas españolas