El pueblo español perfecto para recorrer a pie: 9.093 habitantes, castillo del siglo XIII y Conjunto Histórico

Jerez de los Caballeros y Fregenal de la Sierra (12)

Las torres barrocas se elevan sobre el perfil de la ciudad, brillando bajo la luz del sur entre murallas, iglesias y calles que conservan el eco de siglos de historia. Desde la distancia, el paisaje transmite una mezcla de solemnidad y calma difícil de ignorar.

El trazado de sus calles invita a perderse entre plazas tranquilas, fachadas encaladas y rincones donde el tiempo parece haberse detenido. Aquí, la herencia templaria y la esencia extremeña conviven con naturalidad.

Hablamos de Jerez de los Caballeros, una ciudad donde la historia monumental y la serenidad del paisaje se funden entre sí.

Jerez de los Caballeros

Situado en el suroeste de la provincia de Badajoz con 9.093 habitantes, es una de esas villas donde la historia no está solo en sus libros, sino que está en cada una de sus piedras y torres. El nombre de "Caballeros" lo lleva en honor a los templarios, que la hicieron grande.

El territorio de Jerez lleva miles de años habitado. Abundantes hallazgos arqueológicos, como dólmenes y restos de asentamientos prehistóricos, señalan que la zona fue punto de encuentro entre culturas muy distintas.

Son los caballeros templarios los que construyen la alcazaba y parte de la muralla, con una planta pentagonal y torreones que todavía se conservan.

El corazón de este lugar es su casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico, donde calles estrechas y empedradas conectan plazas, murallas y templos de manera fluida.

Pasear por el centro es, pasear por un enclave medieval que ha sabido preservar su espíritu sin perder funcionalidad. El perfil de la ciudad se lee sobre todo desde sus torres, cuatro iglesias principales.

El Castillo de Jerez de los Caballeros

En tu visita no puedes perderte el antiguo castillo-alcazaba del siglo XIII, hoy un recinto amurallado de planta pentagonal, con unos veinticuatro torreones semicirculares. En su interior, el espacio se ha convertido en un jardín-plaza pública, pero el contorno sigue siendo el mismo: torres que recuerdan la función defensiva de la villa.

Dentro de sus cuatro iglesias que forman el skyline destaca la de San Bartolomé, de origen gótico, la de Santa María de la Encarnación, considerada la más antigua, la iglesia de San Miguel Arcángel y la de Santa Catalina.

Iglesia de Santa María de la Encarnación (Jerez de los Caballeros) Paulo Valdivieso Wikipedia Commons

Algo que hay que destacar de este pueblo, aparte de su centro histórico, es que está rodeado por dehesas, colinas suaves y ríos. Esta dehesa, además de ser paisaje, es paisaje productivo ya que aquí se crían cerdos ibéricos destacando así su calidad en el jamón.

Jerez de los Caballeros es el ejemplo perfecto de cómo un pequeño municipio extremeño puede concentrar en poco espacio una historia milenaria, una arquitectura monumental cohesionada y una cultura viva.