Torito: "Soy de un pueblo de Menorca de 45.000 habitantes y vivo con mi marido y mi hijo en Andalucía. He facturado bien, pero soy un tío normal"

Pocos conocen este detalle. Quique Jiménez (49 años), más conocido como Torito, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona.

No solo terminó la carrera, sino que también cursó un máster en Museología y Gestión del Patrimonio Cultural.

Con solo 19 años ya despuntaba ganando un importante premio de pintura en su Menorca natal.

Durante un tiempo se ganó la vida como pintor y escenógrafo, creando decorados para el cine y la publicidad. Soñaba entonces con trabajar en un museo y "tener el arte cerca".

Torito y José Manuel Parada en ‘MasterChef Celebrity’.

"Seguir en la tele es complicadísimo"

Sin embargo, el destino le tenía deparado un inesperado giro. En 2002, por pura casualidad, dio el salto a la pequeña pantalla.

Ese año, cuando estaba montando un decorado para un anuncio, decidió presentarse al casting de un programa de la televisión catalana: Vitamina N, de 8TV, presentado por Jordi González (64). El resto es historia de nuestra televisión.

El colaborador, que ha triunfado en espacios de Telecinco como TBT, La Noria, Vuélveme loca o Qué tiempo tan feliz, es un rostro habitual en el programa matinal El despertador de RNE, presentado por Gorka Rodríguez.

Con motivo de su éxito en el espacio radiofónico, Torito ha concedido una entrevista a la revista Diez Minutos. En ella repasa su trayectoria en la llamada 'caja tonta', y habla de su momento actual.

Considera que muchos de sus sueños se han cumplido ya. "Hay trenes que sólo pasan una vez en la vida y yo soy un tío de un pueblo de Menorca, de 45.000 habitantes", admite en la citada publicación.

Cree también que haberse mantenido en el medio durante más de dos décadas es un verdadero logro. Más aún en su caso: "Seguir en la tele, sin tener un apellido conocido y sin ser cronista rosa o político es complicadísimo".

Quique Jiménez 'Torito', en una imagen de sus redes sociales. @torito.quique

"He cambiado muchísimo"

Cuando echa la vista a su trayectoria profesional, reconoce que "he cambiado mucho, pero la sociedad también". Antes "hacía cosas que ahora no se podrían hacer". A día de hoy "intento evolucionar y adaptarme, y si tú estás igual que hace 20 años, es que has perdido 20 años".

Torito, casado desde 2011 con Raúl Jiménez, tiene en común con su pareja un hijo llamado Nathan, quien nació mediante un proceso de gestación subrogada.

"Mi marido es quien me pone las cosas claras, pero también es verdad que no soy nada divo en casa. Nunca ha tenido que decirme "hasta aquí" y de hecho a él le gustaría hacer muchas más cosas de mi estatus social y yo soy más de irme a comer una patata brava a un bar de la esquina", explica en la publicación.

"Soy súper normal"

Subraya que es un hombre sencillo. "En la vida diaria soy súper normal y de hecho vivo en un pueblo de Andalucía, para terminar de ser normal 100%".

Sobre los ingresos que ha ganado en los años de bonanza de la tele, señala que empezó a cobrar cantidades generosas de dinero "cuando llegué a tele nacional". Cuando eso sucedió, él "venía de una tele local y lo flipé de un día para otro. Hipoteca a full de credit y un no parar".

Eso sí. Puntualiza que aunque ha "facturado bien", "nunca he tocado el oro de lo que se cobra como presentador, pero los colaboradores en ese momento cobrábamos muy bien".

Lo cierto es que, según cuenta, nunca deseó llevar una vida de lujos. "En realidad, no soy ambicioso y me lleno con poco", concluye.