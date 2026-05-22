Omar Montes: "Cuanto tienes más de un millón de euros la vida se complica y te hace cambiar por completo"

Pocos artistas han experimentado un ascenso tan rápido y mediático en los últimos años como Omar Montes. De convertirse en uno de los rostros más populares de la televisión y las redes sociales a estar arriba del ranking de las listas de música, el madrileño ha construido una carrera marcada por el éxito y unos grandes ingresos.

Sin embargo, detrás de la imagen desenfadada y del personaje que suele mostrar públicamente, Montes también ha reflexionado en varias ocasiones sobre el impacto que el dinero y la fama han tenido en su forma de vivir y relacionarse con los demás.

Lejos de idealizar la riqueza, el artista reconoce que alcanzar un determinado nivel económico también trae consigo problemas, presión y cambios personales difíciles de gestionar.

Omar Montes. Pablo Cuadra y Borja Benito/Getty Images para La Academia Latina de la Grabación®

Natural de Pan Bendito, el artista sabe perfectamente lo que cuesta ganarse los euros y, por ello, valora mucho todo lo que ha conseguido. Pese a esto, "no es mucho de mirar el dinero" e intenta dar a sus allegados algún capricho.

"Yo me levanto y le puedo regalar un coche a Moncho igual que le puedo regalar una casa a mi tía", reveló en el podcast GRMY TV.

No es que ahora con mucho dinero pueda complacer a sus amigos y familia, sino que antes también lo hacía. Aunque solo tuviera un euro, Montes invitaba a sus amigos a lo más mínimo, aunque fuera a un café.

A diferencia de lo que mucha gente pueda pensar, el cantante mantiene tanto su fortuna como sus obligaciones fiscales en España.

"Podía haberme ido a Andorra o Dubai, pero yo me quedo. Estoy muy a gusto. Sigo tributando en España y estoy muy orgulloso. Uno está contribuyendo a la mejora de las cosas", confesó en Universo Calleja.

Omar Montes, en noviembre de 2023.

Pese a la gran suma de dinero que ostenta, Omar Montes tiene claro que, de una forma u otra, el dinero te cambia.

"Inevitablemente el dinero te cambia. Imagino que lo políticamente correcto es decir que no, pero te cambia todo porque siempre más es más y el que te diga que no es mentira. Tú puedes ser la misma persona, pero no actúas de la misma forma", declaró en El Hormiguero.

Añadiendo que, "cuando tienes más de un millón de euros la vida se te complica. Al igual que pasarse de listo te vuelve tonto, tener mucho dinero puede bajar tu calidad de vida".

Además, el madrileño cree que "parece que cuando una persona tiene dinero está obligado a pagar siempre, sin importar cuánto sea o cuántos sean". Algo que para él denota una falta de educación.

Con esta sinceridad, Omar Montes vuelve a demostrar que incluso quienes alcanzan una enorme estabilidad económica siguen enfrentándose a contradicciones personales, cambios emocionales y dificultades derivadas de la fama.