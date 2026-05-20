El refugio de Eva González: pueblo 24.000 habitantes, castillo del siglo XIV y cuna del flamenco

Lejos del frenético ritmo de los platós de televisión, de los madrugones y de los focos que siempre la acompañan, Eva González tiene un refugio inexpugnable.

Un lugar donde no es la estrella del prime time ni acapara portadas, sino simplemente Eva, la vecina de toda la vida.

Hablamos de Mairena del Alcor, el municipio sevillano que vio nacer a la popular presentadora y que hoy se erige como su santuario personal para desconectar del ruido de la capital.

Ubicado a escasos 20 kilómetros de Sevilla, este rincón andaluz de aproximadamente 24.000 habitantes es mucho más que el típico retiro vacacional para rostros conocidos.

Es una localidad que rezuma historia y cultura por los cuatro costados, ofreciendo a la ex Miss España el ansiado equilibrio entre la privacidad más absoluta y unas raíces de las que siempre ha presumido con tremendo orgullo allá donde va.

Pasear por Mairena del Alcor es adentrarse en un tapiz histórico impecable. Su imponente Castillo de Luna, una fortificación defensiva que data del siglo XIV, corona el paisaje y dota a la localidad de un aire romántico y señorial.

Esta fortaleza mudéjar no solo atrae a cientos de turistas, sino que enmarca la estampa diaria de los lugareños que disfrutan de largas caminatas por su entorno.

Ermita de San Sebastián, del siglo XV

A pocos metros, la monumental Casa-Palacio de los Duques de Arcos ejerce como recordatorio de la época dorada de este municipio que sabe cuidar y exprimir su patrimonio.

Pero si hay algo que define a este enclave sevillano es el arte corriendo por sus venas. Mairena es, por derecho propio, una cuna indiscutible del flamenco.

Aquí nació el legendario cantaor Antonio Mairena y sus calles todavía respiran compás. No es casualidad que Eva González sea una de las grandes embajadoras de su tierra.

Año tras año, la presentadora se empapa de su histórico Festival de Cante Jondo y, por supuesto, de su espectacular feria.

Mairena del Alcor

De hecho, la de Mairena ostenta el envidiable título de ser la feria más antigua de Andalucía (fundada en 1441), anterior incluso a la emblemática cita de Sevilla. Para Eva, vestirse de flamenca y pasear por su Real es un ritual innegociable; un vínculo tan estrecho que la llevó a tener el inmenso honor de encender el tradicional "alumbrao" en la edición de 2017.

En el corazón de este oasis de tradición se encuentra el verdadero fortín de la conductora televisiva. Tras su separación de Cayetano Rivera, Eva adquirió la totalidad del inmueble familiar para blindar su día a día. Hablamos de un espectacular chalet con más de 1.000 metros cuadrados de parcela situado en una tranquila zona del municipio.

El hogar destaca por una decoración acogedora que fusiona magistralmente elementos clásicos con un marcado minimalismo. Suelos de madera, tonos neutros y amplios ventanales crean una armonía visual perfecta para el descanso.

Para asegurarse de evitar a los paparazzi, la vivienda cuenta con un frondoso jardín coronado por una gran piscina, perimetrado por una altísima vegetación que actúa de muro protector.

En las calles de Mairena del Alcor, la sevillana cambia la alta costura por ropa cómoda. Compra en los comercios locales, saluda a sus conocidos de la infancia y recarga las pilas junto a su hijo.

Un paraíso de fachadas encaladas y olor a azahar que demuestra que, para Eva González, el verdadero lujo no reside en las alfombras rojas, sino en el inmenso placer de volver a casa.