Chanel: "El dinero que gano lo invierto. Llevo trabajando desde los 16 y sé lo que cuesta ganar un euro"

Hablar de ChanelTerrero es hacerlo de una artista que ha sabido ganarse cada paso de su carrera a base de disciplina, esfuerzo y muchísimas horas de trabajo.

Aunque para gran parte del público su nombre explotó mediáticamente tras su éxito en el Festival de Eurovisión de 2022, lo cierto es que la artista llevaba años luchando dentro del mundo del espectáculo.

Esa larga trayectoria previa al reconocimiento masivo ha marcado profundamente su forma de entender el éxito y, sobre todo, el dinero. Lejos de dejarse deslumbrar por la fama o los ingresos, la artista asegura mantener una relación muy consciente y responsable con sus finanzas.

Chanel Terrero durante su actuación en la final del 66 Festival de Eurovisión en el Palasport Olimpico de Turín. Jens Büttner Gtres Turín, Italia

"Llevo trabajando desde los 16 y sé lo que cuesta ganar un euro", confesó en una entrevista para El Periódico, dejando clara la mentalidad que tiene con respecto al dinero.

Sus palabras reflejan la experiencia de alguien que conoce perfectamente la inestabilidad del mundo artístico y que ha aprendido, con el paso del tiempo, la importancia de construir una seguridad económica más allá de los focos.

Precisamente por eso, es consciente del valor y de la importancia de un buen suministro económico. "Desde que empecé el dinero que ha entrado, que tampoco ha sido tanto, lo invierto", declaró en una entrevista para Forbes.

Chanel prefiere utilizar sus ingresos con inteligencia y visión de futuro. En lugar de apostar por los excesos o por una vida marcada por el lujo, la cantante ha optado por invertir gran parte de lo que gana.

Chanel Terrero, con el Micrófono de Bronce del Benidorm Fest 2022. RTVE

Y no lo ha hecho como puede pensarse en acciones o en el sector inmobiliario, sino en su propio proyecto musical con sus conciertos en directo.

De hecho, una de las cuestiones que sorprendió tras su paso por el Festival de la Canción fue que la artista no recibió un premio económico por representar a España en el certamen.

Aunque su actuación le abrió las puertas a una enorme proyección internacional y multiplicó su popularidad, Chanel ha dejado entrever que el verdadero beneficio le llegó después.

Además, ha llegado a confesar que, al acabar Eurovisión, se vio obligada a hacer cosas que no quería dentro de la industria.

"Al acabar Eurovisión estaba bien. A finales de ese año estaba bastante mal. 2023 fue regulero, porque pasaron muchas cosas. Me obligaron a hacer cosas en la industria que no quería hacer. Me llevaron por un camino que no estaba disfrutando", declaró en La Revuelta.