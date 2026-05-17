El refugio de Ramón García: pueblo medieval de 10.000 habitantes, Conjunto Histórico e iglesia gótica del siglo XIII

Ramón García es historia viva de la televisión en España. Entre capas, campanadas de fin de año y los icónicos juegos del Grand Prix, el carismático presentador bilbaíno ha sabido colarse en los salones de millones de hogares.

Pero cuando los focos se apagan y el ritmo frenético de los platós y los pasillos de televisión exige un respiro urgente, 'Ramontxu' tiene muy claro dónde está su norte. Literal y metafóricamente.

No necesita volar a destinos exóticos de aguas cristalinas ni alquilar yates privados al otro lado del charco. Su paraíso particular, ese rincón donde recarga pilas lejos de las presiones de la audiencia, se encuentra a orillas del mar Cantábrico.

A poco más de media hora en coche de su Bilbao natal se alza Laredo, una de las villas marineras con más solera y encanto de toda Cantabria.

Durante los duros meses de invierno, este emblemático municipio costero respira la calma propia de un lugar que ronda los 10.000 habitantes. Es precisamente en esa tranquilidad fuera de temporada donde el comunicador encuentra el ecosistema perfecto para desconectar de Madrid.

Un refugio donde puede dejar atrás al personaje público y ser, simplemente, Ramón.

Pero Laredo no es únicamente un destino de sol, chiringuito y kilómetros de arena dorada en su espectacular playa de La Salvé.

Lo que verdaderamente cautiva a quienes, como el presentador, lo eligen como oasis vitalicio es su imponente y silencioso legado patrimonial.

La villa esconde en su corazón la conocida como Puebla Vieja, declarada Conjunto Histórico en el año 1970. Se trata de un fascinante laberinto de callejuelas empedradas, casonas nobles y torres centenarias que invitan a perderse sin mirar el reloj ni el teléfono móvil.

Iglesia de Santa María de la Asunción

Coronando este entramado de marcado carácter medieval se alza la verdadera joya del municipio, la iglesia de Santa María de la Asunción. Un imponente y majestuoso templo de estilo gótico que data del siglo XIII y que, para sorpresa de muchos visitantes, custodia en su interior el retablo flamenco de Belén, considerado una de las obras de arte más impresionantes de su categoría en todo el mundo.

Pasear por este entorno es hacer un viaje al pasado, una experiencia sosegada que contrasta radicalmente con el estrés de la vida moderna.

Laredo

Para Ramón García, cruzar la frontera del País Vasco hacia la costa oriental cántabra es casi una tradición intocable. Como muchos otros rostros conocidos de la alta sociedad vasca, la villa pejina le ofrece una mezcla infalible: una gastronomía de primer nivel protagonizada por la pesca local, la inconfundible brisa marina y, sobre todo, una enorme discreción ciudadana.

A diferencia de otros famosos que prefieren el aislamiento en urbanizaciones blindadas, él apuesta por la cercanía. Allí es habitual verle disfrutando de la vida cotidiana de forma natural.

El lujo, en este caso, reside en tomar el aperitivo en el puerto pesquero, saborear unas buenas anchoas del Cantábrico en una taberna tradicional o dar un largo paseo a primera hora de la mañana antes de que las calles se llenen de veraneantes.

Laredo representa para el mítico presentador el ancla definitiva que le mantiene pegado a la tierra y a sus raíces. Un escondite perfecto de piedra, salitre y mucha historia donde el tiempo parece detenerse a su favor.