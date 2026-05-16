El municipio perfecto para recorrer a pie: 2.500 habitantes con playas doradas, acantilados y Patrimonio de la Humanidad

El verde se extiende hasta encontrarse con el mar, formando un paisaje donde praderas, acantilados y pequeños pueblos conviven en perfecta armonía. Aquí, la naturaleza parece moverse a otro ritmo.

Los caminos atraviesan campos abiertos y rincones donde la piedra y la madera conservan la esencia rural del norte. Todo transmite autenticidad: el aire húmedo, la calma de las aldeas y la sensación de estar en un lugar que aún permanece ajeno a las prisas.

Ese lugar es Alfoz de Lloredo, un rincón cántabro donde mar y montaña se entrelazan en un paisaje verde, tranquilo y profundamente evocador.

Este territorio pequeño con tan solo 2.500 habitantes ubicado en Cantabria, conserva en su interior una historia muy larga y curiosa. Por lo pronto consta de 7 pueblos: La Busta, Novales, Oreña, Rudagüera, Fresnedo, Lloredo y Toñanes.

Durante el Paleolítico, los primeros habitantes de esta zona encontraron en las cuevas y cavidades de Alfoz un hogar natural: refugios bajo la roca, junto al mar o en las laderas de los valles.

Con el paso de los siglos, esos mismos espacios sirvieron como refugio en la Edad Media, lo que convierte al territorio en un cruce de épocas: de la prehistoria a la organización medieval.

Muchos siglos más tarde, con la llegada de la Edad Media, el territorio se sitúa sobre una antigua vía costera, probablemente romana, que luego pasa a formar parte del Camino de Santiago del Norte.

Por allí caminan peregrinos, comerciantes y viajeros y el valle se convierte en un punto de paso rutinario, pero muy importante.

Este flujo constante de gente deja una huella profunda en el paisaje y en la organización del territorio. Iglesias, abadías y caminos se organizan alrededor de ese gran recorrido.

En este punto destaca los Acantilados de El Bolao, visita imprescindible donde se encuentran las ruinas de un molino harinero situado al borde del precipicio, con una cascada que cae directamente al mar.

En Alfoz también destaca un fenómeno climático y botánico casi milagroso: el valle de Novales. Una pequeña concavidad abierta entre montañas que se ha convertido en un enclave con microclima y paisaje muy distintivo.

Este microclima ha hecho posible la presencia de infinitos limoneros. Caminar por aquí es hacerlo por una selva de cítricos que parece trasladar al viajero cientos de kilómetros hacia el sur, pero con la humedad y el frescor del Cantábrico.

El limón no es aquí un simple fruto, sino la columna vertebral de una economía y una cultura.

Casco histórico

Más que un centro urbano único, hay que pensarlo como un mosaico con carácter propio.

Por ejemplo, Novales actúa hoy como capital administrativa, pero el patrimonio se reparte por todo el municipio en forma de iglesias, abadías, barrios tradicionales...

Entre los lugares más representativos está la Abadía de Viaceli, junto con la iglesia de San Martín de Cigüenza. También destacan las rutas por el viejo municipio y la zona de la Venta del Tramalón.

No puedes irte sin disfrutar de sus playas y acantilados. Aquí es donde la tierra se rinde al mar Cantábrico.

En este lugar, los acantilados no son simples muros de roca, sino gigantescos archivos geológicos de caliza.

Sus playas también destacan. A diferencia de otros destinos costeros masificados, el litoral de Alfoz permanece salvaje.

La más conocida es la playa de Luana, un arenal dorado donde el campo llega hasta la orilla, permitiendo que el ganado pastoree a vistas de bañistas.

Hoy, Alfoz de Lloredo ha sabido evolucionar hacia un turismo que sabe proteger su silencio.

Visitarlo hoy es recorrer una red de senderos que unen torres medievales, palacios indianos y acantilados del rincón cantábrico.