El municipio español Bien de Interés Cultural de 12.500 habitantes con playas vírgenes y única fuente termal

El paisaje se abre entre campos dorados, caminos tranquilos y molinos que aparecen en el horizonte bajo la luz cálida del Mediterráneo.

Las casas tradicionales, los muros de piedra seca y el aroma de la tierra caliente crea una atmósfera sencilla y acogedora. Todo invita a recorrer el entorno sin prisa, dejando que la calma rural y la brisa marina acompañen cada instante.

Ese lugar es Campos, un rincón mallorquín donde la esencia mediterránea se conserva intacta entre paisajes abiertos, tradición y tranquilidad.

Enclavado en el sureste de Mallorca, este tesoro rural fusiona un pasado milenario con paisajes fértiles y costeros de ensueño.

A solo 35 km de Palma, este municipio de 83 km2 y unos 12.485 habitantes se extiende desde las salinas de Es Trenc hasta Sà Rapita, conservando su esencia agrícola y ganadera pese al auge turístico.

El núcleo medieval de Campos es un laberinto empedrado de casas señoriales de piedra ocre, plazas sombreadas y torres habitadas que ahora albergan tiendas y viviendas. La Plaza Mayor y la Plaza de Sa Frey bullen los jueves y los sábados con mercados de productos locales.

Si vas a visitarlo a pie, lo mejor será que comiences por la Iglesia de Sant Julia, neoclásica, con campanario del siglo XVI, capillas barrocas del XVIII... Adyacente, la Capilla de Es Roser, del siglo XVI, rústica con paredes doradas que brillan al sol.

No te pierdes el Convento de San Francisco, del siglo XVII, ni el antiguo hospital.

Fuera del casco, explora molinos de viento como Can Gili, las torres defensivas y yacimientos como el Talayot de Son Baco o la basílica paleo-cristiana de Son Fadrinet.

En la costa, el Parque Natural Es Trenc-Salobrar presume de dunas vírgenes, salinas de Levante y Ses Covetes. También puedes relajarte en las termas de Sant Joan de la Font Santa, manantial romano único en Baleares, con piscinas naturales en un hotel cercano.

Es Trenc, extendida 4 km, es la playa virgen por excelencia. Arena blanca caribeña, aguas turquesas poco profundas y dunas estabilizadas por pinos y sabinas, sin chiringuitos ni urbanizaciones; solo un parking regulado y accesos peatonales para preservar su virginidad.

Cerca, Ses Covetes ofrece calas íntimas de arena fina, aguas cristalinas y vistas a las salinas, perfectas para un relax total sin masas. Es Freu de Ses Covetes, Es Peregons Grans y S'Arenal de Sa Papita, manantial súlfuro romano único en Baleares.

Este patrimonio se entrelaza en un turismo sostenible; caminatas por dunas, avistamiento de aves en salinas que narran cómo la tierra rojiza de Campos nutre alcaparras y pastos.