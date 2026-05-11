El pueblo medieval perfecto para recorrer a pie: 135 habitantes, castillo del siglo XIII y donde se come de maravilla

Llega el fin de semana y lo que apetece realmente es descubrir nuevo mundo más allá de la pantalla del ordenador de tu trabajo. Preparar una buena ruta a un sitio que merezca la pena, pero sin irse muy lejos.

Gracias a que en España tenemos esa gran suerte. No hace falta coger el coche y hacer muchos kilómetros porque en cada rincón tenemos tesoros por descubrir que quitan el aliento.

Uno de ellos es Puertomingalvo. Encaramado a más de 1.400 metros en la provincia de Teruel, es uno de esos pueblos que parecen haber detenido el tiempo. Su silueta, dominada por un castillo bereber y murallas que se funden con el peñón rocoso, lo convierten en un lugar estratégico.

Puertomingalvo, Teruel iStock

Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1982 y miembro de los Pueblos Más Bonitos de España, este enclave fronterizo entre Aragón y Valencia guarda una historia milenaria que se respira en cada calle empedrada.

Su corazón es su casco medieval, un laberinto de callejuelas empinadas flanqueadas por casas de piedra que conservan escudos heráldicos y balcones góticos.

La Plaza Nueva, eje vital, acoge al Ayuntamiento, uno de los más antiguos de Aragón, del siglo XIV, con fachada gótica renacentista. Frente a él, la Iglesia de la Asunción, barroca del siglo XVII.

Ayuntamiento de Puertomingalvo iStock

Como curiosidad, el Ayuntamiento posee en su planta baja mazmorras, típicas de estos edificios para retener a presos temporales, deudores o infractores menores antes de juicios o traslados.

En pueblos rurales aislados como este, sin comisarías modernas, estos espacios seguían sirviendo como detenciones provisionales en casos locales, gestionados por el alcalde o guardia civil.

Nada más entrar al pueblo llaman la atención sus murallas, con el imponente Portal Alto o de San Antón, una de las entradas medievales mejor conservadas. Aunque sin duda, su joya de la corona es su castillo del siglo XIII.

Esta fortaleza medieval todavía cuenta con un patio de armas, una torre y un pequeño museo en las antiguas mazmorras.

Castillo Puertomingalvo puertomingalvo.es

Bajando, el recorrido obliga a detenerse en la Plaza Vieja, con su ayuntamiento e iglesia, y en la Plaza Consistorial. No te pierdas tampoco el Museo de Puertomingalvo ni su capilla Santa María de Gracia.

Para los amantes del patrimonio arqueológico, este pueblo brilla también por sus capas prehistóricas. Puertomingalvo cuenta con una formación rocosa llamada la Piedra de los Sacrificios que podría tratarse de un altar ibérico.

Según la leyenda, se depositaba en la cavidad de su cima la cabeza de animales, o quizás personas, en ofrendas a dioses íberos para pedir fertilidad o protección.

En definitiva, el plan en Puertomingalvo es sencillo, patear el pueblo sin prisa y dejarse llevar por su entramado de callejuelas medievales. Tras esto, deberás de llenar el estómago en uno de sus restaurantes recomendados por la Guía Michelín y Solete Repsol.

En el restaurante 'Existe' comerás de maravilla. Está en la A-1701, a medio camino entre Puertomingalvo y Mosqueruela. Un lugar contradictorio, ya que pese a estar enclavado en lo más profundo de Teruel, conquista a cientos de curiosos amantes de la gastronomía.

Interior del restaurante E.E / Google Maps

Así lo demuestran reconocimientos como su distinción Bib Gourmand en la Guía Michelin y un Solete en la Guía Repsol, y sus reseñas, fundamentales en el devenir de cualquier comercio hoy en día.

Su buen hacer está caracterizado por el predominio del producto local: carne de caza, setas de la sierra, verduras de altura, embutidos y quesos de Teruel. No hay carta ni menú del día, aquí la idea es probar un poco de todo lo que da el entorno, bien presentado y bastante elaborado.

Hacen un único menú degustación, por 36 euros, que se decide en función de la temporada pero siempre primando el producto de proximidad.