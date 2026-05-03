Parece Estados Unidos, pero es España: castillo del siglo XI, único desierto en Europa y escenario de 300 películas

El desierto de las tabernas de Almería al atardecer iStock

Hay veces en las que te cuestionas cómo puede residir tanta belleza en la Península Ibérica. Lugares que parecen estar situados a millones de kilómetros e incluso ser de cuento. Y, sin embargo, no es hasta visitarlos cuando se asimila que forman parte de España: ver para creer.

Aquí el sol se derrama sobre las casetas de madera, mientras el aire levanta la arena y la convierte en una ligera neblina de polvo. A lo lejos, el eco del trote de los caballos y sus relinchos rompen el silencio, componiendo una escena que parece suspendida en otro tiempo.

Así es Desierto de Tabernas: un paisaje donde la aridez se vuelve belleza y el silencio rocoso se transforma en el escenario perfecto para historias de forajidos y justicieros.

Este municipio de Tabernas en la provincia de Almería, situado a unos 30 km del sureste de la capital, es conocido por albergar el único desierto continental de Europa.

Surgió como un fenómeno de la naturaleza y de la historia humana juntas. Sus orígenes residen en una cuenca marina profunda de hace millones de años.

La zona lleva miles de años muy seca, con escasas lluvias y suelos pobres, lo que favoreció que la erosión modelara un paisaje casi sin vegetación relevante.

Por ello, alrededor de sus 282 km2 de espacio, presenta un clima muy seco, algo que la convierte en una de las localidades más áridas de España y Europa.

Enorme y variado patrimonio

Tabernas posee una historia muy variada, con un patrimonio que mezcla lo prehistórico, lo militar y lo religioso con lo contemporáneo ligado al cine.

En sus orígenes se han documentado asentamientos neolíticos como el Poblado Terrera Ventura.

Durante la dominación andalusí, se construyó uno de los grandes símbolos militares del municipio, el castillo. Levantado en el siglo XI, esta fortaleza medieval fue situada en lo alto de un cerro con el objetivo de dominar el pueblo y el desierto.

Castillo de Tabernas, Almería Wikipedia

Ocupaba unos 23 000 m² en su origen y, aunque hoy solo se conservan restos, está declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento.

En el casco urbano destacan sus iglesias y ermitas, como la Ermita de San Sebastián, del siglo XIII y de estilo gótico-popular, y el templo de Nuestra Señora de la Encarnación, con más de 500 años de antigüedad.

Aunque sin duda, como hemos comentado, el espacio natural subdesértico de Tabernas es su joya de la corona. Este forma una cuenca intermontañosa con paisajes rocosos muy erosionados, barrancos y vegetación muy escasa.

Fue en los años 60 cuando el desierto de Tabernas se convirtió en escenario de más de 300 producciones, entre ellas clásicos como El bueno, el feo y el malo de Clint Eastwood y más recientemente series como Juego de tronos.

Desierto de Tabernas, Almería iStock

En el entorno se encuentran poblados western temáticos, con calles de saloons, bancos y cárceles, donde se celebran espectáculos de duelos de pistoleros y shows de cancán.

De esta forma, Tabernas se convirtió en el "leit-motiv" visual del spaghetti-western, un subgénero del cine de western creado principalmente por directores italianos en los años 1960 y 1970.