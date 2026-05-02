La playa favorita de Lorena Castell: 3 kilómetros de arena fina, hoteles de lujo, y perfecta para alquilar un 'banana boat'

Entre grabación y grabación de Got Talent, donde es jurado, la polifacética Lorena Castell tiene claro cuál es su refugio predilecto cuando busca sol, mar y ese ambiente eléctrico que solo la Isla Blanca puede ofrecer.

Se trata de Playa d'en Bossa, el arenal más extenso de Ibiza y, sin duda, el epicentro del lujo y la diversión internacional.

Con casi 3 kilómetros de arena fina y blanca, esta playa se ha convertido en el escenario habitual donde la colaboradora de televisión desconecta del ritmo de la capital, disfrutando de unas aguas turquesas que invitan tanto al descanso en camas balinesas como a la adrenalina de sus múltiples actividades acuáticas. Entre ellas, el siempre divertido 'banana boat'.

Vistas de la Playa d'en Bossa, en Ibiza, desde el hotel Algarb. Trip Advisor.

Ubicación privilegiada

La ubicación de Playa d'en Bossa es estratégica y define su carácter exclusivo. El litoral está flanqueado por establecimientos de primer nivel, destacando la imponente presencia del Hard Rock Hotel Ibiza, uno de los alojamientos favoritos de las celebridades, así como otros hoteles de gran lujo y discotecas VIP que han dado fama mundial a la zona.

Aquí, el concepto de "día de playa" se eleva a otro nivel: es posible pasar de un tranquilo baño matutino a una de las famosas fiestas al aire libre de Ushuaïa o Hï Ibiza en apenas unos pasos, una versatilidad que encaja a la perfección con la personalidad enérgica y vitalista de Castell.

A nivel geográfico, Ibiza presume de un litoral diverso y sorprendente que suma más de 210 kilómetros de costa. La isla cuenta con más de 50 playas y calas que van desde los grandes arenales urbanos con todos los servicios -como la propia Playa d'en Bossa o Ses Salines- hasta recónditas calas vírgenes de difícil acceso donde impera el silencio.

Lorena Castell, durante unas vacaciones en Ibiza, en agosto de 2025. GTRES.

El destino de los famosos

El interés turístico de sus playas no solo reside en la pureza de sus aguas, protegidas por las praderas de Posidonia oceánica (Patrimonio de la Humanidad).

La isla de Ibiza también cuenta con una oferta gastronómica de vanguardia que permite degustar desde el tradicional bullit de peix hasta las propuestas más cosmopolitas en sus exclusivos beach clubs.

Ibiza lleva décadas siendo el destino preferido de las figuras del entretenimiento español. Para Lorena Castell, Playa d'en Bossa representa un rincón ideal.

Un lugar donde la amplitud de su costa permite encontrar siempre un hueco bajo el sol, ya sea para practicar deportes náuticos, disfrutar de la brisa marina en una terraza de diseño o, simplemente, dejarse seducir por el atardecer balear antes de que la música empiece a sonar en los templos de la electrónica que rodean este icónico arenal.