El municipio español donde desconecta Estopa: 300 habitantes, iglesia del siglo XVI y arte rupestre

Acostumbrados a colgar el cartel de sold out en los estadios más grandes de nuestro país y a desatar la locura allá por donde pisan, resulta casi poético descubrir dónde eligen descansar David y José Muñoz.

Ni yates fondeados en la costa balear ni exclusivas villas blindadas en Marbella. El verdadero lujo para los hermanos de Estopa no se mide en metros cuadrados ni en estrellas Michelin, sino en historia, silencio y raíces.

Su refugio innegociable tiene nombre propio: Zarza Capilla, un recóndito y fascinante municipio de la provincia de Badajoz que, con apenas 300 habitantes, es el ancla que mantiene a los artistas con los pies en la tierra.

Lo que hace de Zarza Capilla un enclave digno de película no es solo su tranquilidad, sino su abrumador patrimonio histórico. Ubicado en la bella comarca de La Serena, el pueblo está marcado por una dualidad única: se divide entre el núcleo nuevo y el viejo, éste último asentado en la ladera de la sierra y testigo mudo de los estragos de la Guerra Civil.

Es precisamente en la zona vieja donde se alza uno de sus grandes tesoros arquitectónicos, los restos de la Iglesia de San Bartolomé, originaria del siglo XVI.

Pasear por sus inmediaciones es un auténtico viaje en el tiempo, un escenario de calles empinadas y casas de piedra donde los hermanos Muñoz han forjado los recuerdos más felices de su infancia.

Pero los secretos de Zarza Capilla se remontan mucho más atrás en el tiempo. Sus escarpados alrededores y la imponente Sierra de las Zapateras esconden importantes muestras de arte rupestre.

Iglesia de San Bartolomé del siglo XVI

Estas pinturas prehistóricas, ocultas en los abrigos rocosos de la zona, dotan al lugar de un misticismo especial, convirtiendo los paseos matutinos de los cantantes en auténticas rutas arqueológicas.

Para los creadores de La raja de tu falda, este rincón pacense es el único lugar del mundo donde pueden despojarse del peso de la fama. Aquí no hay paparazzis ni histeria colectiva.

Los vecinos, que los conocen desde que correteaban en pantalón corto, han creado un escudo protector a su alrededor.

Sus días de verano transcurren lejos de cualquier tipo de ostentación. La rutina de David y José en Zarza Capilla se basa en las pequeñas cosas: el aperitivo matutino en la plaza, los baños en el pantano, las partidas de mus a la sombra de una higuera y las eternas sobremesas familiares.

A este cóctel de historia, arqueología y anonimato hay que sumarle la gastronomía. Como confesos amantes del buen comer, en su refugio extremeño no faltan los manjares de la tierra: el codiciado queso de La Serena, los embutidos de bellota y las calderetas tradicionales que sus padres, Rosalía y Pablo (quienes emigraron de este mismo pueblo a Cataluña en los 70) le enseñaron a amar.

Zarza Capilla no es una simple parada en el calendario vacacional de Estopa. Es un homenaje constante a sus orígenes, un municipio donde el arte de hace miles de años convive con el repicar de una iglesia del siglo XVI y donde, cada verano, los hermanos más famosos de la música española vuelven a encontrar su verdadera voz.