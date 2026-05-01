Parece Islandia, pero es España: paisajes volcánicos, géiseres naturales y un subsuelo a 600 grados de temperatura

La naturaleza es tan sabia que sabe abrirse paso incluso en los paisajes más extremos, moldeando la tierra con paciencia hasta crear escenarios que parecen de otro planeta. Donde todo parece inhóspito, surge una belleza cruda que habla de transformación y fuerza.

La roca volcánica se extiende en tonos oscuros y rojizos, dibujando formas imposibles bajo un cielo abierto. El viento y el calor completan una atmósfera intensa.

Así se presenta el Parque Nacional de Timanfaya, un lugar donde la naturaleza muestra su poder creador, dando forma a un paisaje único.

Paisaje volcánico del Parque Nacional de Timanfaya en la isla de Lanzarote iStock

Ubicado en Lanzarote, este espectacular paisaje volcánico único en España se formó tras las erupciones ocurridas entre 1730 y 1736. Las últimas erupciones se produjeron en el 1824 y llegaron a cubrir un tercio de la isla con lava.

Ocupa una extensión de 51 km2 por los municipios de Yaiza y Tinajo y cuenta con más de 25 volcanes, siendo algunos tan emblemáticos como las Montañas del fuego, Montaña Rajada o Caldera del corazoncillo.

Aún presenta actividad volcánica, existiendo puntos de calor en la superficie que alcanzan los 100º-120º y 600º a 300 metros de profundidad. Por ello, Timanfaya no es un museo fósil, ya que sigue vivo.

Este lugar guarda secretos que van más allá de su impactante paisaje lunar, fenómenos vivos que desafían la lógica. Sumado a el subsuelo ardiente, se encuentran los géiseres.

Aunque no son naturales como en Islandia, las demostraciones son épicas. Los guías vierten agua en tubos o pozos calientes generando chorros de vapor a 50 metros por la ebullición instantánea. El agua pasa de 20º a 100º+ en milisegundos.

En El Diablo, restaurante muy conocido en Lanzarote, esta energía asa chuletas directamente sobre rejillas geotérmicas.

Otra curiosidad es que su terreno negro, craterizado y estéril, sirvió como set de entrenamiento para astronautas de la NASA en los 60-70, simulando la Luna y Marte. Además, Hollywood lo usó en films como Enemigo Mío.

Tras las mencionadas catastróficas erupciones que duraron seis años, los suelos se volvieron imposibles de trabajar con animales europeos como mulas o bueyes, resbaladizos, pesados y sin agarre. Sin embargo, la solución llegó desde el Sáhara con los dromedarios. Estos fueron importados por los isleños por sus patas anchas y acolchadas que actúan como "esquís naturales" sobre la ceniza suelta, sin hundirse.

Aventura guiada en caravana de camellos en el pintoresco paisaje volcánico de Lanzarote.jpg iStock

Estos resistentes "tractores vivos" salvaron la isla ya que labraron viñedos, construyeron diques y fertilizaron, transportando estiércol y herramientas en un paisaje desolado. Esto hizo que Lanzarote resurgiera de sus cenizas casi 300 años atrás.

Al hilo de los animales, en Timanfaya existe una biodiversidad oculta. Alberga 180 invertebrados endémicos, como escarabajos o arañas adaptadas al calor, lagartijas que cazan en lava caliente, aves rapaces...

Qué no puedes perderte

Explorar el Parque Nacional de Timanfaya es como adentrarse en un planeta alienígena accesible. Lo mejor será que reserves tus entradas online para evitar colas en temporada alta.

- Islote de Hilario: Es la entrada principal donde podrás ver demostraciones en vivo de géiseres artificiales, ramas que prenden solas al ser insertadas en grietas por el calor extremo y el asador geotérmico en El Diablo Restaurante.

-Ruta de los volcanes: Irás de safari durante 12 km en un bus panorámico y divisarás los 25 cráteres.

-Echadero de camellos: Disfruta de paseos en manada de 8 dromedarios y cruza cráteres rojizos, lava negra y fragmentos de lava.

- Senderos: Podrás realizar caminatas guiadas únicamente con un guía oficial y recorrerás senderos como el Tremesana, el Litoral o la Alta Ruta de Montaña Bermeja. Estos itinerarios exclusivos permiten pisar el corazón frágil sin dañar su geología única.

Muchos llaman a Timanfaya "la Islandia española" y razón no les falta. Ambos comparten esa brutalidad volcánica con campos interminables de lava negra solidificada, cráteres rojizos o oxidados, un relieve lunar árido...

Sin embargo, mientras Islandia exige anoraks, vuelos caros y frío glacial, Timanfaya ofrece el mismo dramatismo geotérmico con 25º eternos, playas turquesas a minutos y accesibilidad a precios bajos desde España.