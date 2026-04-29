Parece Normandía, pero es España: casas de colores, muralla del siglo XVI y balcones de madera repletos de flores

Andar por el casco histórico de algunas ciudades es el significado perfecto de disfrutar de la vida y respirar historia. Entre calles empedradas y balcones llenos de flores, la vida transcurre con una elegancia tranquila, marcada por el ritmo del Cantábrico.

Las fachadas de colores se alinean frente al mar y todo parece de cuento. Se le suma su muralla, que protege el casco antiguo guardando una atmósfera sobria y silenciosa. Aquí, la piedra y la historia se imponen con naturalidad, invitando a recorrer cada travesía con calma.

Ese lugar es Hondarribia, un enclave donde el color, la historia y el mar se funden en un equilibrio perfecto entre vitalidad y serenidad.

También conocida como Fuenterrabía, es uno de los pueblos más encantadores del País Vasco, en Gipuzkoa. Situada en la desembocadura del Río Bidasoa, esta villa de unos 17.000 habitantes no es solo un destino turístico, sino un vivo testimonio de siglos de batallas y tradición vasca.

Surgida como aldea pesquera en el siglo XII, repoblada por Alfonso VIII hacia 1200 como bastión estratégico contra Francia. En el XVI se erigió su muralla renacentista de piedra de Jaizkibel (hasta 20 m de alto), culminando en el asedio de 1638: resistió 69 días a 18.000 franceses en la Guerra de los Treinta Años, ganando fama inmortal.

La mejor manera de conocer este pueblo es empezando por su Puerta de Santa María, uno de los dos accesos al interior de las murallas. Sigue por la Kale Nogusia, la Calle Mayor, donde podrás divisar sus casas-palacio blasonadas y sus plazas con fachadas de madera.

En Kale Nogusia se alza la Iglesia de Santa María, un templo gótico iniciado en el siglo XIII, pero terminado en el XVI que se construyó sobre un tramo de la muralla medieval. Desde aquí podrás acceder a la imagen más codiciada de Hondarribia, su Plaza de Armas. En este punto los visitantes pueden divisar el antiguo castillo de Carlos V, convertido en Parador Nacional de Lujo.

Puedes completar tu circuito por los lienzos de la muralla, baluartes como el de la Reina o San Nicolás y la Puerta de San Nicolás con restos de un puente elevadizo. Todo este conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural en 1984.

No puedes perderte tampoco sus casas de postal. Para ello, dirígete hacia el barrio bajo y pasea por calles como San Pedro Kalea y Santiago Kalea para ver sus magníficas casas encaladas y pintadas en tonos vivos; rojo, azul, verde y llenas de geranios y toneles de vino como maceteros.

Plaza principal de la ciudad vasca de Hondarribia con sus pintorescas casas de colores y macetas, Guipúzcoa, España iStock

Es el enclave perfecto para descubrir la vida de pescadores y disfrutar de sus bares de pintxos en terrazas frente al puerto.

Tampoco puedes perderte sus playas, que ofrecen arena dorada, aguas tranquilas y deportes náuticos. Y no te olvides de subir al monte Jaizkibel para hacer senderos mediante rutas como la del Santuario Laukoa.

Hondarribia es mucho más que un pueblo bonito, es historia viva, donde murallas susurran batallas y sus calles coloridas invitan a soñar. Elsa Pataky y Chris Hemsworth son conscientes de ello, han convertido este pueblo en su refugio.