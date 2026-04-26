El refugio de Alejandra Silva y Richard Gere: un pueblo de 37.500 habitantes, fortaleza del s. XVI y 25 kilómetros de litoral

En la costa norte de Galicia, donde el Atlántico moldea un paisaje de acantilados y playas serenas, se encuentra Oleiros, el municipio que ha cautivado a una de las parejas más mediáticas de Hollywood: Richard Gere (76 años) y su mujer, Alejandra Silva (43).

Con una población de 37.500 habitantes, este enclave no solo destaca por ser el Ayuntamiento con mayor renta per cápita de la región, sino por ofrecer una privacidad blindada por la naturaleza.

Castillo de Santa Cruz, en Oleiros. Redes sociales.

Aunque la pareja ha pasado el último año instalada en su exclusiva casa de La Moraleja (Madrid), el vínculo con tierras gallegas es inquebrantable. Las visitas del matrimonio a Oleiros son frecuentes, motivadas por la cercanía de la familia de Alejandra, que reside en la zona.

Sin embargo, el interés de la pareja por este rincón coruñés va más allá de las vacaciones. Según ha adelantado EL ESPAÑOL, Gere y Silva desean estrechar sus lazos con Galicia mediante la construcción de una vivienda propia en un terreno próximo al mar.

Su proyecto reafirma su idilio con un municipio que presume de 25 kilómetros de litoral y tesoros patrimoniales como el Castillo de Santa Cruz, una fortaleza del siglo XVI situada en un islote que se ha convertido en el símbolo de la paz que ambos buscan.

Dominando el horizonte de la bahía coruñesa, esta antigua fortaleza, concebida originalmente para la defensa estratégica de la ría de A Coruña, se erige como una joya de la arquitectura militar del siglo XVI, ubicado en un islote conectado hoy a la costa por una pasarela peatonal.

El castillo sufrió una transformación en el siglo XIX, cuando fue adquirido por la familia de la célebre escritora Emilia Pardo Bazán, quien construyó en su interior una residencia palaciega.

Actualmente, el baluarte ha dejado atrás su pasado bélico para convertirse en el epicentro de la conservación ambiental en Galicia como sede del CEIDA (Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental).

Así, ofrece a los visitantes un entorno privilegiado donde la historia defensiva y el entorno natural conviven con unas vistas inigualables del Atlántico.

Paya de Bastiagueiro, en Oleiros (A Coruña). Turismo Oleiros.

Cabe recordar que el litoral de Oleiros alberga algunos de los arenales más espectaculares y codiciados de las Rías Altas, destacando la playa de Santa Cristina por su icónica forma de lengua de arena y su vibrante ambiente.

Para quienes buscan un entorno más resguardado y familiar, la ensenada de Bastiagueiro se posiciona como el epicentro del surf en la zona, mientras que joyas naturales como Mera o Espiñeiro ofrecen aguas cristalinas y un entorno de postal bajo la atenta mirada de sus acantilados.

Estos parajes, que combinan la bravura del Atlántico con la serenidad de sus calas, son el principal reclamo de un municipio que ha sabido preservar la belleza virgen de su costa, convirtiéndola en el refugio perfecto para los amantes del mar.

Un nuevo capítulo en Estados Unidos

A pesar de sus planes de futuro en la costa gallega, el presente inmediato de la familia Gere Silva ha dado un giro geográfico. Con el inicio de este nuevo curso escolar, la pareja ha decidido fijar su residencia nuevamente en Estados Unidos, dejando atrás su etapa en España.

Este traslado marca el fin de un año de inmersión en nuestro país, pero no supone un adiós definitivo. La intención de edificar en Oleiros sigue en pie.

Allí quieren, durante sus periodos de descanso, escapar de los focos y disfrutar de la tranquilidad y la seguridad que ofrece este ayuntamiento, diseñado bajo un modelo de sostenibilidad y amplias zonas verdes.

Este año, mientras el protagonista de Pretty Woman y su esposa reorganizan su vida al otro lado del charco, el nombre de Oleiros queda ligado para siempre al mapa sentimental de un actor de Hollywood y una gallega que han encontrado en este rincón del planeta un refugio familiar contra el ruido mediático.