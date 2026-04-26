Parece La Habana, pero es España: una ciudad con Teatro Romano del siglo I a. C y más de 7 km de playa de arena amarilla

La ciudad de Cádiz y su parecido con La Habana. Pexels

Hay ciudades que, sin proponérselo, evocan otros lugares del mundo. En el caso de Cádiz, la comparación es casi inevitable: su silueta frente al mar, sus fachadas desgastadas por el salitre y su carácter abierto han llevado durante décadas a trazar un paralelismo con La Habana.

No es solo una cuestión estética, sino también histórica. Ambas urbes comparten un pasado como enclaves estratégicos del imperio español, lo que dejó una huella común en su urbanismo, su arquitectura y su forma de mirar al Atlántico.

La conexión entre ambas ciudades ha dado lugar a una de las frases más repetidas por quienes las conocen bien: "La Habana es Cádiz con más negritos, y Cádiz es La Habana con más salero". Más allá de lo anecdótico, esta expresión refleja una realidad palpable.

La ciudad de Cádiz desde las alturas. Pexels

Basta pasear por el Campo del Sur gaditano para encontrar un parecido sorprendente con el famoso Malecón cubano: un muro que serpentea junto al mar, edificios de tonos pastel castigados por el viento y la humedad, y una línea de horizonte en la que destaca la imponente silueta de la Catedral.

Pero si algo distingue a Cádiz es su condición de ciudad milenaria. Considerada la más antigua de Occidente, su historia se remonta a más de 3.000 años.

Uno de sus grandes tesoros es el Teatro Romano de Cádiz, construido en el siglo I a. C y considerado uno de los más antiguos y grandes de España. Tras siglos oculto bajo edificaciones, fue redescubierto en 1980, devolviendo a la ciudad una pieza clave de su pasado romano.

El legado histórico no termina ahí. Fortificaciones como los castillos de San Sebastián y Santa Catalina recuerdan el papel defensivo que jugó la ciudad durante siglos.

Su casco histórico, con barrios como El Pópulo o La Viña, conserva ese aire de calles estrechas, balcones de hierro forjado y patios interiores que también se respira en la Habana Vieja.

Callejuela de Cádiz al atardecer. Pexels

Sin embargo, Cádiz no vive solo de su historia. Rodeada prácticamente por el mar, la ciudad ha sabido convertir su costa en uno de sus mayores atractivos. Sus más de siete kilómetros de playas de arena amarilla la sitúan entre los destinos urbanos más privilegiados de Europa.

La Playa de la Victoria, con cerca de tres kilómetros, es una de las más valoradas; la Playa de Cortadura, con dunas naturales, ofrece un entorno más salvaje; mientras que la Playa de la Caleta, enclavada en el casco antiguo, es probablemente la más icónica.

Así, entre historia, mar y una estética que cruza océanos, Cádiz se consolida como un destino único: una ciudad que, sin salir de España, permite viajar -al menos en sensaciones- hasta el corazón del Caribe.