El refugio de Zinedine Zidane en un pueblo de 60 habitantes: patrimonio minero, calles de piedra y una casa de 3 plantas

A pesar de haber tocado el cielo en el mundo del fútbol y de estar acostumbrado al lujo más exclusivo de ciudades como Madrid o París, Zinedine Zidane tiene un rincón en el mundo donde los flashes no llegan.

Se trata de El Chive, una pequeña pedanía perteneciente al municipio de Lubrín, en el corazón del Levante Almeriense, que se ha convertido en el santuario personal del astro francés y su familia.

Muchos antes de que el brillo de los focos apuntaran de refilón a este valle, El Chive latía a un ritmo muy distinto. Entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, esta ladera de la Sierra de los Filabres fue un importante núcleo industrial gracias a las minas de hierro del Coto Peón, del que cientos de trabajadores extraían el mineral a pico y pala.

Este rincón andaluz no es una elección al azar. Es la tierra de los suegros del exentrenador del Real Madrid, los padres de su inseparable mujer, Véronique Fernández.

Ella nació en la localidad francesa de Rodez y creció con costumbres galas pero por sus venas corre sangre puramente andaluza. Sus padres, Antonio y Ana, son originarios de El Chive.

Como tanta otras familias en los años 60, se vieron obligados a emigrar a Francia en busca de un futuro más próspero, trabajando en el campo y en fábricas, pero jamás cortaron el cordón umbilical con su tierra natal.

Cuando Zinedine y Véronique formaron su propia familia, tuvieron claro que sus cuatro hijos (Enzo, Luca, Theo y Elyaz) debían conocer de primera mano el origen humilde y trabajador de sus abuelos maternos.

Fue aquí donde 'Zizou' decidió construir un refugio alejado del ruido mediático, demostrando que su conexión con sus raíces políticas es más fuerte que cualquier destino paradisíaco.

En un pueblo que apenas roza los 60 habitantes, la presencia de una estrella mundial podría haber alterado la paz, pero Zidane es uno más en El Chive. Su casa, conocida popularmente como 'El Chorrico', es una construcción imponente de tres plantas y amplias terrazas que domina el paisaje de casas blancas y calles estrechas.

Aunque la vivienda mantiene la estética rural de la zona, cuenta con un detalle que la hace única en la pedanía: es la única casa con piscina propia. Un oasis privado donde el francés disfruta de los veranos junto a sus hijos y donde, según cuentan los vecinos, se le puede ver de forma cercana y sencilla, lejos de la imagen de divo que otros podrían proyectar.

Si algo sorprende a quienes han coincidido con Zidane en la zona es su asombrosa naturalidad. En El Chive no hay guardaespaldas abriéndole paso ni un séquito de asistentes. Zidane es, sencillamente, el yerno de Antonio y Ana.

Quizás el mayor lujo que posee la familia Zidane en El Chive no sea su piscina ni sus terrazas, sino la lealtad de sus vecinos. En la pedanía existe una especie de pacto de silencio no escrito.