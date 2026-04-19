El refugio de Cristina Pedroche donde disfruta del verano: un Conjunto-Histórico de casas marineras y 1.000 habitantes

Hay destinos que se visitan y otros que se quedan dentro. A Cristina Pedroche le pasó algo así con Combarro, el pequeño pueblo marinero de Pontevedra que, lejos del ruido de los grandes enclaves de verano, terminó convirtiéndose en una de esas escapadas que no se olvidan.

Mientras otros famosos apuestan por playas de postureo, fiestas interminables y hoteles imposibles, la presentadora encontró en Galicia un refugio mucho más sereno: calles de granito, balcones con flores, hórreos frente al mar y esa calma que no necesita filtros. La imagen encaja perfectamente con la Pedroche más personal, la que busca disfrutar sin tanta escenografía.

Fue en el verano de 2021 cuando ella y Dabiz Muñoz hicieron parada en esta villa de Poio durante una ruta gallega muy marcada por la gastronomía y los paisajes con alma.

Aquellos días no pasaron desapercibidos, la propia presentadora llegó a mostrarse en redes "como una florecilla más en Combarro", mientras la pareja compartía mensajes como "Galicia Calidade" o "Belleza infinita", dejando claro que no se trataba de una simple parada turística, sino de un flechazo veraniego en toda regla.

Y es fácil entender por qué. Combarro tiene algo casi cinematográfico. Su casco histórico está protegido como Bien de Interés Cultural desde 1972 y concentra buena parte de la postal más reconocible de Galicia.

Casas marineras, cruceiros y cerca de 60 hórreos, muchos de ellos alineados junto al agua, creando una de las estampas más fotografiadas de las Rías Baixas.

No es un decorado inventado para el turista; es un pueblo que conserva de verdad su identidad, su vínculo con el mar y una belleza que parece intacta.

Hórreos en Combarro

Ese es, seguramente, el gran secreto de su atractivo para alguien como Cristina Pedroche. Combarro no deslumbra por exceso, sino por autenticidad. Aquí el lujo no está en una hamaca VIP ni en una reserva inaccesible, sino en pasear sin prisa por A Rúa, detenerse frente a la ría, mirar las barcas, cruzar la plaza de San Roque o dejar que la tarde se alargue entre terrazas, producto gallego y olor a sal.

Además, el viaje de Pedroche y Dabiz también tuvo mucho de ruta gastronómica. Durante aquellas vacaciones en Galicia visitaron varios puntos de la comunidad y restaurantes de gran nombre, entre ellos Pepe Vieira, en Poio, y Culler de Pau, en O Grove.

Pero Combarro aportaba algo distinto al plan. La sensación de haber encontrado un rincón todavía capaz de emocionar sin necesidad de artificios.

Quizá por eso este pueblo sigue reapareciendo cada verano cuando se habla de los destinos preferidos de Cristina Pedroche. Porque Combarro reúne justo lo que hoy busca tanta gente, famosa o no, cuando llegan los meses de calor: belleza real, mar, buena mesa y una tranquilidad que parece un privilegio.

Y ahí está la clave de su encanto. El verano favorito de Pedroche no estaba donde todos miraban, sino en ese rincón gallego donde el tiempo, por suerte, todavía camina más despacio.