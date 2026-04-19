El municipio español Patrimonio de la Humanidad con un puente del siglo XV: conserva cuevas del Paleolítico

Hay lugares en los que el monumento es tan importante que acaba dando nombre a todo el entorno. Rincones donde la historia no solo se conserva, sino que forma parte del propio paisaje y de la identidad del lugar. Destinos que han crecido alrededor de un elemento clave que los define.

Son sitios con mucha historia, donde cada piedra parece guardar un relato y donde el paso del tiempo ha dejado una huella visible. Espacios tranquilos, rodeados de naturaleza, que invitan a recorrerlos sin prisa y a descubrir poco a poco todo lo que esconden.

Uno de esos ejemplos es Puente Viesgo, una localidad cántabra cuyo nombre ya anticipa su origen y su importancia histórica, y que hoy destaca por su entorno natural y su legado prehistórico.

Situado en el valle del río Pas, es uno de los enclaves más interesantes del norte peninsular y con más historia entre sus rincones.

Su fama se debe en gran parte a las Cuevas del Monte Castillo, un conjunto de cavidades con arte rupestre declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2008.

En su interior se conservan algunas de las pinturas prehistóricas más antiguas del mundo, lo que convierte a Puente Viesgo en un destino imprescindible para quienes buscan viajar miles de años atrás en el tiempo.

Entre sus cuevas destaca El Castillo, descubierta en 1903 con más de 275 figuras como manos negativas de 40.800 años, las más antiguas de Europa; Las Monedas, La Pasiega y Las Chimeneas.

Cuevas del Monte Castillo Cuevas de Cantabria

Cada una alberga pinturas, grabados de animales como ciervos o bisontes y símbolos abstractos de hace 38.000-11.000 años, que evidencian el pensamiento simbólico del Homo Sapiens.

Solo El Castillo y Las Monedas pueden visitarse con guía unos 45 minutos. Los demás están cerrados por conservación.

Hay que destacar que estas cuevas fueron habitadas desde el Paleolítico inferior, hace unos 150.000 años, hasta la Edad de Bronce, hace unos 3.500 años.

No hay que olvidar tampoco la construcción que da nombre al pueblo. Este municipio encantador en los valles Pasiegos de Cantabria es también conocido por su puente histórico sobre el río Pas.

Está situado en un punto estrecho y rocoso ideal para el cruce. Existen documentos que datan a esta construcción del siglo XV y que facilitaba las rutas hacia Castilla en la Baja Edad Media.

Puente Viesgo, Cantabria, España iStock

En 1937, fue destruido durante la Guerra Civil. Dos años más tarde, en 1939, se reconstruyó el actual sobre los restos del puente primigenio.

Otro detalle que debes saber de esta localidad es que recientes excavaciones en la cima del monte Castillo han revelado restos de un castillo medieval de los siglos X y XI con cerámica, puntas de flecha y dinteles de piedra.

Para completar este retrato de Puente Viesgo no puede faltar su emblemático Gran Hotel Balneario junto al puente del río Pas, cuyos manantiales se explotan desde el siglo XVIII para tratar afecciones reumáticas y respiratorias.

Un pueblo con su propio encanto que es disfrutado también por figuras destacadas. El príncipe Alberto II de Mónaco lo ha visitado varias veces desde 2022, inaugurando exposiciones en el Centro de Arte Rupestre.

Mientras, comediantes como Luis Zahera han participado en ciclos de monólogos en la Casona de Fuentes Pila, consolidando al pueblo como escenario de eventos culturales.