El pueblo medieval declarado Reserva de la Biosfera de la UNESCO en Madrid: 84 habitantes, arroyos y rutas a pie

En la Comunidad de Madrid aún existen rincones donde el tiempo parece haberse detenido. Lugares perfectos para desconectar del bullicio de la ciudad y reencontrarse con la naturaleza sin necesidad de hacer largos viajes.

Aunque pueblos como Patones de Arriba o Buitrago del Lozoya se han convertido en destinos muy populares que reciben un aluvión de visitantes cada fin de semana, todavía quedan alternativas igual de encantadoras pero mucho más tranquilas.

A unos 100 kilómetros al norte de la capital, en plena montaña, se esconde uno de esos enclaves que conservan intacta la esencia rural.

Se trata de La Hiruela, uno de los pueblos más pintorescos y mejor conservados de la Sierra Norte de Madrid. Ubicado dentro de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón, reconocida por la UNESCO en 2005, este pequeño municipio es un ejemplo de cómo la arquitectura rural tradicional puede mantenerse prácticamente intacta.

Sus casas de piedra, adobe y madera apenas han sufrido modificaciones con el paso del tiempo, y su casco urbano compacto mantiene calles estrechas con el trazado tradicional de los pueblos serranos.

Calles de La Hiruela

El acceso de vehículos está restringido para no residentes, lo que refuerza aún más la sensación de calma y autenticidad.

El entorno natural que lo rodea invita a recorrer rutas a pie entre bosques, arroyos y dehesas. Robles, hayas y pinos se mezclan con verdes praderas que cambian de color con las estaciones, especialmente en primavera y otoño, cuando el paisaje se tiñe de tonos dorados y rojizos.

Área recreativa del molino de La Hiruela Sierra Norte Madrid

Hay varias rutas de senderismo cortas y fáciles, ideales para disfrutar de la naturaleza sin dificultad. La más recomendada es la Ruta de los Oficios de la Vida, de unos 2,7 a 3 km, que recorre el molino harinero, la carbonera y el colmenar tradicional, combinando paisaje verde y patrimonio etnográfico.

También destacan la Ruta de Molino a Molino, de unos 3,8 km junto al río Jarama, que pasa por molinos y el colmenar; la Senda de las Eras y Pila de Riego, de unos 2,7 km, que explora huertas y pequeños elementos hidráulicos tradicionales.

Para terminar, la Senda de la Fuente Lugar, la más corta, de 1 a 1,5 km, que discurre entre cerezos, abedules y avellanos hasta la fuente y los lavaderos, perfecta para ir con niños.

Lleno de historia

La Hiruela también destaca por su patrimonio etnográfico, con elementos como el molino harinero, el colmenar tradicional o la carbonera, que muestran cómo era la vida de subsistencia en la sierra.

Entre sus puntos de interés figuran la iglesia de San Miguel Arcángel, de estilo barroco y datada en el siglo XVII, la Fuente Lugar con sus antiguos lavaderos y el Museo Etnológico, ubicado en una vivienda tradicional donde se conservan herramientas y objetos de la vida rural.

Tal y como describe el propio Ayuntamiento, se trata de "un pueblo singular y un lugar privilegiado", perfecto para quienes buscan una escapada tranquila entre naturaleza, arquitectura tradicional y silencio.