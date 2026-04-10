Parece Roma, pero está en España: la ciudad declarada Monumento Nacional con un foro intacto del siglo I a. C.

En varias ocasiones nos es difícil creer que tanta belleza resida en España. A nuestros ojos les cuesta creer que a tan solo pocas horas de nuestra casa podamos desplazarnos a diferentes épocas.

Si esta vez quieres desplazarte al auténtico Imperio Romano, pero sin tener que coger un vuelo, tranquilo porque nuestro país te ofrece una opción real y más cerca de lo que crees. Cuando descubras este sitio vas a querer visitarlo con todas tus fuerzas.

Hablamos del Parque Arqueológico de Segóbriga, un yacimiento celta y romano situado en Saelices, Cuenca.

Parque Arqueológico de Segóbriga Cuenca es Turismo

Inicialmente fue un castro celtibérico que, tras la conquista romana, se convirtió en una ciudad romana y capital de una amplia zona de la Meseta.

Hoy es un Bien de Interés Cultural, Monumento Nacional, y conserva muchos edificios romanos que pueden visitarse y disfrutarse a partes iguales.

Qué ver

-Teatro romano: Es uno de los focos de la visita, con cávea para unos 1.500 espectadores, una escena decorada con columnas corintias y espacio para las representaciones teatrales.

-Anfiteatro: Es el mayor edificio del conjunto con capacidad para unos 5.500 espectadores y galerías subterráneas para gladiadores y fieras; se usa hoy para representaciones y espectáculos.

-Foro romano: Fue levantado alrededor del año 15 a. C. y era el área central de la ciudad.

-Termas: Baños con sus salas calientes, templadas y frías.

También puedes visitar su acueducto, su basílica visigoda y su muralla y sus puertas de acceso.

Su gran espacio

En tu visita debes detenerte en el mencionado Foro romano y seguro que podrás teletransportarte a la Antigua Roma.

Concebido como centro político, social y religioso, fue construido sobre antiguas casas del castro celtibérico y adaptado al desnivel del cerro.

Foro de Segobriga Wikipedia

Se construyó en el siglo I a. C., concretamente hacia el año 15 a. C., en época de Augusto.

El foro es una gran plaza rectangular, pavimentada y rodeada por pórticos con columnas. Muchas de estas columnas fueron reutilizadas en su día para la reconstrucción del Monasterio de Uclés.

Hoy puedes andar sobre el empedrado original, ver el criptopórtico del flanco norte con sus pilares y divisar las reconstrucciones parciales de sus pórticos.

Como curiosidad, a finales de 2025 se encontraron pinturas murales romanas conservadas in situ en su pared original. Este nuevo descubrimiento es muy relevante ya que se consideran únicas en toda la Península Ibérica.

Se trata de un mural romano de estilo "pompeyano" de más de 2.000 años de antigüedad que fue descubierto dentro del marco Taller+, un programa de excavación y empleo impulsado por el Gobierno regional y la Diputación de Cuenca.

Se estima que aún queda el 80% del yacimiento por explorar. Por ello, el Parque Arqueológico de Segóbriga seguirá siendo objeto de excavaciones futuras.