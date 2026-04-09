Parece la Toscana, pero es España: un Conjunto Histórico de casas marineras del siglo XIX y una lengua propia

Este pueblo de pescadores te transporta a la mismísima Toscana iStock

Hay lugares que parecen diseñados para contemplarnos sin prisa y que invitan a descubrirnos a nosotros mismos. Lugares donde el mar y la montaña se encuentran creando paisajes únicos.

Rincones en los que el sonido del mar y el tiempo parece transcurrir de otra manera y donde la sencillez se convierte en el mejor atractivo.

Cudillero es el mejor ejemplo. Un pintoresco pueblo pesquero en Asturias, España, que destaca por sus casas de colores escalonadas en la ladera frente al mar.

Conocido como uno de los enclaves más bonitos del país, destaca por su gran encanto histórico así como su tradición marinera.

Se consolidó como puerto pesquero en el siglo XV y es el claro ejemplo de cómo las tradiciones pueden perdurar en la arquitectura y cultura local. Tanto es así que cuenta con un Conjunto Histórico-Artístico declarado Bien de Interés Cultural.

Cudillero, Asturias iStock

Este abarca su casco antiguo, más conocido como "anfiteatro", apodo que se da a esas casas escalonadas de colores sobre la ladera del barranco Hueria.

Presidido por la Plaza de la Marina, simula los palcos de un teatro romano, adaptándose a la empinada orografía.

Los colores vivos y brillantes de sus casas, que datan del siglo XIX, convierten este enclave en el corazón de la ciudad, con terrazas, gastronomía y una ruta de miradores ascendentes.

Mar y calma

Si visitas esta localidad tampoco puedes perderte su puerto y su faro, además de su gastronomía basada en mariscos frescos y sus playas, como la Playa del Silencio, considerada una de las más bonitas de España.

Con unos 500 metros de longitud y forma de concha, esta playa destaca por sus acantilados, su entorno prácticamente intacto y aguas cristalinas, que la convierten en uno de los paisajes más espectaculares de la costa asturiana.

Playa del Silencio, Cudillero, Asturias iStock

Lengua propia

Cudillero es conocida como la Villa Pixueta y cuenta con su lengua propia llamada pixueto o puixuatu. Un dialecto exclusivo que solo se habla en la zona y que se considera variante del asturiano occidental.

Se distingue por su entonación fuerte, acento marinero y vocabulario pintoresco ligado a la pesca, incomprensible a veces para otros asturianos.

Leyendas locales lo vinculan a raíces vikingas, aunque lingüísticamente es asturiano con localismos.

Hoy lo hablan menos de 100 personas, pero se preserva en el Diccionario Popular del Concejo de Cudillero de José Luis González y en L'Almuravela, un sermón laico y satírico en verso que se recita el 29 de junio durante las fiestas de San Pedro.

Así, Cudillero resulta un enclave perfecto para sentarse frente al puerto y disfrutar del paisaje y de su entorno que recuerdan sorprendentemente a la Toscana italiana.