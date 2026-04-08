El pueblo medieval declarado Conjunto Histórico con un castillo del siglo XIII: 3.000 habitantes y casas encaladas

Un castillo encaramado a un peñón, un mar de alcornoques a sus pies y, dentro de las murallas, un pequeño laberinto de casas encaladas que parece detenido en el tiempo.

A simple vista podría ser el escenario de una serie histórica, pero es un pueblo real, habitado, que se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados del sur de España.

Solo cuando el viajero cruza su puerta en recodo, levanta la vista hacia las torres almenadas y siente el olor a jazmín de sus patios, descubre que está en Castellar de la Frontera, la villa gaditana que vive literalmente dentro de un castillo medieval.

La imagen es poderosa. Murallas del siglo XIII abrazando un pequeño laberinto de casas encaladas, macetas rebosantes de buganvillas y callejuelas que se retuercen buscando la luz.

Castellar de la Frontera, en pleno Campo de Gibraltar y dentro del Parque Natural de Los Alcornocales, es uno de los pocos núcleos habitados que quedan en el interior de una fortaleza medieval en España. Actualmente cuenta con unos 3.000 habitantes.

Levantado sobre un cerro estratégico, el castillo fue pieza clave en las luchas entre los reinos cristianos y nazaríes por el control del Estrecho, lo que explica su potente sistema defensivo de barbacanas, cubos y torres almenadas.

Hoy, al cruzar su puerta en recodo bajo un arco de herradura, el viajero cambia de época y entra en una villa que conserva un marcado carácter medieval.

Declarado Bien de Interés Cultural y Monumento Histórico-Artístico, este conjunto amurallado ha pasado de bastión militar a refugio para viajeros que buscan autenticidad y paisaje.

Desde sus murallas se domina una panorámica excepcional del Parque Natural de Los Alcornocales, el Peñón de Gibraltar, la bahía de Algeciras e incluso, en días claros, el perfil del norte de África.

La fortaleza, de origen musulmán y posteriormente cristiano, fue residencia de los condes de Castellar y atesora rincones tan fotogénicos como la torre del Homenaje o la Iglesia del Divino Salvador, de estilo barroco.

Cada esquina, desde el patio de armas hasta las plazas interiores, parece diseñada para detener el paso y sacar el móvil para inmortalizar el momento.

Dentro de las murallas, el ritmo lo marcan las cuestas empedradas, los balcones de forja y el aroma a jazmín que se escapa de los patios.

Las fachadas blancas, herencia del pasado andalusí, conviven con detalles cristianos como la citada iglesia, componiendo una postal perfecta del mestizaje cultural andaluz.

Uno de los rincones más buscados es el Balcón de los Amorosos, un mirador que regala vistas de impacto sobre el embalse de Guadarranque y el bosque de alcornoques, ideal para atardeceres memorables y fotos que triunfan en redes.

No extraña que Castellar Viejo figure ya en la lista de "los pueblos más bonitos de España" y se viralice en vídeos de viajes y reels de escapadas.

Castellar de la Frontera

Aunque el foco se lo lleva el recinto amurallado, el término municipal se completa con Castellar Nuevo y con un entorno natural perfecto para planes al aire libre.

Senderismo entre alcornoques, rutas a caballo, avistamiento de aves o visitas al cercano Zoo Catellar amplían la experiencia para quienes buscan algo más que pasear y hacer fotos.

En lo gastronómico, el viajero puede probar guisos tradicionales, carnes de la cercana Ruta del Toro y una copa de vino en bares y mesones que se esconden en las mismas calles del castillo, algunos con peña flamenca incluida.

Es esa combinación de patrimonio, naturaleza y sabor local la que convierte al pueblo en un imán para escapadas de fin de semana con aire romántico.

Castellar de la Frontera

Castellar de la Frontera se encuentra en la provincia de Cádiz, bien conectado por carretera con Algeciras, Jimena de la Frontera y el resto del Campo de Gibraltar, lo que facilita una visita de día... aunque muchos acaban quedándose a dormir en alojamientos con encanto dentro del propio castillo.

Las temperaturas suaves de otoño, invierno y primavera son aliadas perfectas para perderse por sus calles sin prisas y disfrutar de la luz limpia que realza el blanco de las fachadas.

En resumen, Castellar es fotogénico, auténtico, con historia y con ese punto de leyenda que convierte una escapada rápida en un recuerdo que se queda mucho más tiempo.