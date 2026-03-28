Elsa Pataky, 49 años: "Entreno por la mañana y hago el método noruego, 4 minutos a tope hasta que no pueda ni hablar"

Elsa Pataky (49 años) ha desvelado en el pódcast Vibenat, presentado por la periodista Ana de Santos, cómo organiza sus mañanas para compaginar maternidad, trabajo y cuidado físico.

La actriz, instalada desde hace años en Australia junto a Chris Hemsworth (42) y sus tres hijos, nunca ha ocultado que ha encontrado en el deporte su mejor fórmula para mantener la energía y el equilibrio mental.

"Llevo a los peques al cole y llego corriendo y después sí que me gusta entrenar por la mañana, que es cuando más energía tengo, pero si no puedo también entreno por la tarde”, explica, dejando claro que el ejercicio es una cita casi innegociable en su día a día.

Ejercicios de alta intensidad

En la conversación, Pataky detalla que en este momento su rutina está marcada por un protocolo de alta intensidad que se ha puesto de moda entre deportistas y aficionados al fitness: el llamado 'método noruego'.

"He empezado a practicar, se llama el método noruego: 4 minutos a tope", cuenta en una de sus más recientes declaraciones públicas. Al otro lado del micrófono, Ana de Santos resume la idea: "A tope, a todo lo que da".

La actriz precisa entonces la estructura del entrenamiento: "Y luego 4 minutos de descanso, 4 minutos a tope y cuatro veces". Se trata de un sistema de intervalos cortos y muy exigentes que busca llevar el cuerpo casi al límite para mejorar el rendimiento.

El objetivo, señala la propia Elsa, va mucho más allá de la estética. En el pódcast, De Santos apunta que este tipo de trabajo sirve "para ampliar capacidad pulmonar" y poner el corazón a pleno rendimiento.

La intérprete detalla que el objetivo de estas sesiones es "subir tus pulsaciones de una manera alta, lo más alta que puedas, que no puedas ni hablar, y luego lo rápido que tú recuperas".

Según ella, "ese es el problema, que vamos perdiendo (resistencia) con los años". Con esa frase, la actriz subraya que, para ella, el verdadero indicador de forma física no es solo aguantar el esfuerzo, sino comprobar cómo responde el organismo en los minutos posteriores.

Qué es el método noruego

En el ámbito deportivo, el llamado 'método noruego' (también conocido como 'protocolo 4x4') es un entrenamiento interválico de alta intensidad que consiste en realizar 4 series de 4 minutos de ejercicio cardiovascular muy exigente.

En este tipo de sesiones se trabaja aproximadamente al 85‑95% de la frecuencia cardiaca máxima, intercaladas con unos 3–4 minutos de recuperación activa a baja intensidad entre cada serie.

Su objetivo principal es mejorar la capacidad aeróbica y el volumen de oxígeno que consume el organismo, fortalecer el corazón y aumentar la resistencia en sesiones de menos de 40 minutos, aprovechando que el cuerpo pasa varias veces por fases de pulsaciones muy altas y posteriores fases de recuperación controlada.

A corto plazo, el método noruego 4x4 mejora rápido la capacidad aeróbica, permitiendo notar más resistencia y mejor fondo entre 6 y 8 semanas con 2 o 3 sesiones semanales.

También ofrece entrenos muy eficientes en tiempo, quema muchas calorías en poco tiempo y fortalece el corazón al trabajar cerca del 85‑95% de la frecuencia cardiaca máxima con recuperaciones activas.

A medio o largo plazo, los estudios señalan mejoría de la capacidad pulmonar, reducción de la frecuencia cardiaca en reposo y de la tensión arterial, y una mejora global de la salud cardiometabólica y de la longevidad asociada a tener un VO₂ más alto