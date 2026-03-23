Rosalía, cantante, 33 años: "Me despierto cada día a las 8 de la mañana, desayuno aguacate y duermo más de 10 horas"

El día de Rosalía (33 años) empieza siempre igual cuando no está de gira, suena la alarma a las 8, se ata las zapatillas y sale de casa.

"Me levanto a las 8, me voy a correr o al gimnasio en ayunas, después desayuno, me marcho para el estudio y ya no sé cuándo voy a volver", confesaba en una entrevista para Televisa Univisión.

No es casualidad, sabe que entrenar a primera hora "ayuda a activar el cuerpo y el cerebro", mejora la circulación y dispara la energía con la que luego afronta el estudio y los ensayos.

El cardio y las pesas son su base, pero el baile funciona como entrenamiento encubierto. "Muchas pesas, cardio y pescado, y poco salir de fiesta", resume sobre su filosofía de vida antes de una gran alfombra roja.

Tras entrenar llega uno de los momentos que más la delatan como criatura de hábitos, el desayuno. "¿Qué es lo primero que como cuando despierto? Unas tostadas de galleta de maíz con aguacate, jamón de pavo, aceite de oliva y sal", cuenta. Y admite que es fiel al extremo: "Siempre llevo un aguacate porque desayuno lo mismo cada día".

Cuando quiere variar, tira de su ya famoso "bocadillo Motomami": un trozo de baguette, aguacate laminado, dos o tres lonchas de jamón de pavo, una de queso gouda y un chorrito de aceite de oliva con sal.

"Desayunar bien lo cambia todo", insiste, convencida de que un plato saciante con proteína, grasas saludables e hidratos justos le evita picar galletas a deshoras y "así puedes cuidar tu línea".

Lejos del tópico de la diva que vive de genética, Rosalía sabe lo que es sudar. Su rutina combina fuerza y cardio con ejercicios muy concretos: sit-ups con mancuerna, curl de bíceps, press militar, sentadillas y zancadas con kettlebell, tríceps sobre silla y planchas de un minuto.

Todo enfocado a un objetivo, estar tonificada y resistente para aguantar shows completos sin perder el aliento. El boxeo es otro de sus secretos mejor guardados. No solo la pone fuerte, también le sirve para liberar tensión mental y mejorar la coordinación.

Y, por supuesto, el baile: "No nos cabe duda de que el baile forma parte de mi entrenamiento... Todos los shows requieren que esté en plena forma", explica, dejando claro que cada coreografía también es gimnasio.

Si la rutina de estudio es intensa, los días de concierto se convierten en otra liga. "En días de concierto duermo 10 horas para tener la voz bien y no llego a casa hasta después del show", admite.

Puede parecer excesivo, pero encaja con lo que recomiendan los expertos, ante esfuerzos vocales y físicos extremos, un descanso prolongado puntual ayuda a recuperarse.

Entre premio y premio, la artista resume su vida con una frase que desmonta cualquier aura de inaccesibilidad: "Un huevo, un pan integral, medio aguacate. Como la vecina del cuarto", bromea.

Detrás de la estrella global hay una rutina con sabor, ritmo y mucho corazón... justo el tipo de disciplina que explica por qué Rosalía no solo llega a lo más alto, sino que se mantiene allí.