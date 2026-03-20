Muere el actor Chuck Norris a los 86 años hoy, en directo | Última hora y reacciones al fallecimiento
El actor y experto en artes marciales Chuck Norris ha fallecido este viernes a los 86 años tras ser hospitalizado en Hawái por una emergencia médica no especificada.
Muere a los 86 años el actor y experto en artes marciales Chuck Norris en un hospital de Hawái
🔴¿Quién fue Chuck Norris?
Chuck Norris, cuyo nombre real es Carlos Ray Norris, fue un artista marcial y actor estadounidense nacido el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, que se convirtió en uno de los grandes iconos del cine de acción de finales del siglo XX. Antes de saltar a la fama, sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y allí comenzó a interesarse por las artes marciales, disciplina en la que llegaría a ser varias veces campeón de kárate a nivel nacional e internacional. Su dominio de distintas disciplinas le permitió obtener varios cinturones negros y desarrollar su propio sistema de combate, conocido como Chun Kuk Do, con el que se consolidó como figura de referencia dentro del mundo de las artes marciales.
🔴 ¿Por qué se hizo famoso?
Chuck Norris se hizo famoso primero como competidor de élite en artes marciales, acumulando títulos y reconocimiento que le abrieron las puertas del cine de acción en los años 70. Su gran salto a la popularidad internacional llegó con su papel como antagonista de Bruce Lee en la icónica pelea del Coliseo en la película “Way of the Dragon”, que lo situó en el mapa del género. A partir de los años 80 protagonizó numerosas producciones de acción como “Missing in Action” o “The Delta Force”, pero fue la serie “Walker, Texas Ranger” la que consolidó su imagen de héroe justiciero y le dio una enorme presencia mediática durante la década de los 90.
🔴 ¿Qué tiene de especial en la cultura popular?
En la cultura popular, Chuck Norris destaca no solo por su carrera cinematográfica, sino por haberse convertido en un símbolo del “héroe invencible”, mezcla de dureza física y código moral rígido que encarna al justiciero clásico estadounidense. Esa imagen fue la base para que, a partir de los años 2000, surgiera en internet el fenómeno de los “Chuck Norris facts”, chistes y frases hiperbólicas que exageran sus habilidades hasta lo absurdo, presentándolo como una figura casi sobrehumana capaz de lograr cualquier hazaña. Estos memes lo transformaron en un personaje de culto para nuevas generaciones, manteniendo viva su relevancia mucho más allá de su etapa como estrella de acción tradicional.
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Los 10 mejores chistes y memes de Chuck Norris: "Cuando Google no encuentra algo, le pregunta a Chuck Norris"
Con los 2000 llegó una mutación inesperada: el mito se convirtió en meme. Nacieron los Chuck Norris facts, chistes que lo retratan como una especie de fuerza de la naturaleza. La gracia está en exagerar hasta lo absurdo la imagen de invencible que él mismo construyó en el cine y la televisión. Internet lo rescató y lo transformó en icono humorístico global.
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Muere Chuck Norris a los 86 años | El autor Stephen King recuerda los mejores chistes de Chuck Norris
El reconocido autor estadounidense, Stephen King, despidió a Chuck Norris recordando algunos de sus chistes favoritos sobre el actor. "Cuando nació, Chuck Norris llevó a su madre a casa desde el hospital".
My fave Chuck Norris joke: Chuck doesn't flush the toilet, he scares the shit out of it.— Stephen King (@StephenKing) March 20, 2026
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Muere Chuck Norris | Dolph Lundgren tras la muerte de un icono
Dolph Lundgren, el imponente actor y director sueco le dedica estas palabras a la memoria de quien no era solo su amigo, si no la brújula que guio su carrera.
"Chuck Norris es el campeón. Desde que era un joven artista marcial y luego empecé a ver películas, siempre lo admiré como un modelo a seguir. Alguien que tenía el respeto, la humildad y la fuerza que se necesitan para ser un hombre. Te echaremos de menos, amigo".
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Muere Chuck Norris a los 86 años | De demócrata a ferviente defensor de Trump: la política de Norris
Chuck Norris en diversas entrevistas especificó que "antes era demócrata", pero con el tiempo dejó de identificarse con ese partido porque, según él, “los demócratas se fueron demasiado a la izquierda” y perdió sintonía con sus ideas. A raíz de eso afirma que hoy se siente más representado por los republicanos, a los que ve como herederos de los valores que, en su opinión, defendían los demócratas hace décadas.
Así, Chuck Norris se ha definido públicamente como un cristiano evangélico conservador y un firme simpatizante del Partido Republicano en Estados Unidos. A lo largo de los años ha apoyado activamente a candidatos como Mike Huckabee, Newt Gingrich y Donald Trump, ha escrito columnas en medios de línea muy conservadora y se ha posicionado contra el matrimonio igualitario y a favor del derecho a portar armas, lo que le sitúa claramente en la derecha religiosa del espectro político estadounidense.
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Muere Chuck Norris | Van Damme tras la partida del 'Texas Ranger'"
Jean-Claude Van Damme, conocido mundialmente como "The Muscles from Brussels" despide a su mentor dedicandole unas sinceras palabras, que el mismo ha publicado en Instagram.
"Nos conocíamos desde mis inicios y siempre respeté al hombre que era".
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Muere Chuck Norris | John Kennedy: "Chuck Norris era la personificación de la elegancia y todo el mundo lo sabía"
El senador de Louisiana, John Kennedy compartió a través de su red social X, anteriormente Twitter, su despedida al actor estadounidese.
El senador republicano recalcó que Norris representó los valores americanos: "Chuck Norris era la personificación de la elegancia y todo el mundo lo sabía. Era un ídolo americano que amaba nuesytro país y nuestra Constitución. Extrañaremos su voz".
Chuck Norris was what cool looks like, and everybody knew it.— John Kennedy (@SenJohnKennedy) March 20, 2026
He was an American icon who loved our country and our Constitution. His voice will be missed.https://t.co/wpwg7N5Ws1
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Muere Chuck Norris |Sylvester Stallone rinde tributo a la leyenda
Sylvester Stallone, una de las figuras más legendarias y resilientes de la historia de Hollywood, ha expresado su profundo pesar tras el fallecimiento de Chuck Norris.
Con el corazón encogido, el eterno "Rocky" recordó los días compartidos en el set, destacando que trabajar junto a Norris no era solo una labor profesional, sino una experiencia vibrante y genuina.
"Me lo pasé genial trabajando con Chuck", escribió el actor estadounidense en Instagram. "Era un auténtico estadounidense en todos los sentidos. Un gran hombre".
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Muere Chuck Norris | Curiosidades
Más allá de sus legendarias patadas giratorias y su estatus en el cine de acción, Chuck Norris ha demostrado ser un estratega sumamente astuto en el mundo de los negocios.
Lanzó su propia marca de agua embotellada llamada CForce en enero de 2017. Un producto descrito como agua artesanal natural.
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Muere Chuck Norris a los 86 años | La cuenta de la campaña política de 2024 de Donald Trump, despide al actor
The Trump War Room, la cuenta de redes sociales utilizada por la campaña por la presidencia de Donald Trump en el año 2024, publicó un vídeo en su cuenta de X, anteriormente Twitter, de Chuck Norris y Donald Trump en 1991 bajo el comentario: "Descansa en paz ídolo americano".
Donald Trump and Chuck Norris meet at Wrestlemania in March, 1991.— Trump War Room (@TrumpWarRoom) March 20, 2026
Rest in Peace to an American icon! 🙏pic.twitter.com/JBF7oajZLm
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Muere Chuck Norris | Benjamín Netanyahu: "Estamos muy afectados por el fallecimiento de Chuck Norris"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, compartió a través de sus redes sociales un mensaje de despedida para el actor que fue "un gran amigo personal y de Israel".
"Sara y yo estamos profundamente afectados por el fallecimiento de Chuck Norris, un gran amigo personal y de Israel. Chuck trajo las artes marciales y la calidez de su personalidad a millones alrededor del mundo. Que su memoria sea una bendición".
Sara and I were deeply saddened to hear of the passing of Chuck Norris, a great friend of Israel and a close personal friend.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 20, 2026
Chuck brought martial arts and the warmth of his character to millions around the world.
May his memory be a blessing. pic.twitter.com/LVaulthu50
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Muere Chuck Norris | Leyenda humorística
Su fama humorística llegó en los años 2000 cuando se popularizaron los llamados “chistes de Chuck Norris”.
Frases sencillas que exageraban de forma cómica su fuerza, habilidad o capacidades como aquel de “Chuck Norris contó hasta el infinito… dos veces” o “los fantasmas tienen miedo de Chuck Norris”.
Ironías que se transformaron en contenido viral, convirtiéndolo en uno de los iconos humorísticos más reconocidos del siglo XXI.
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Muere Chuck Norris a los 86 años | El actor se retiró más de 10 años para cuidar a su esposa
Chuck Norris decidió apartarse prácticamente por completo del cine y la televisión hace ya varios años para volcarse en el cuidado de su esposa, Gena O’Kelley, cuya artritis se complicó gravemente tras una supuesta mala praxis en una resonancia magnética en 2013. El actor explicó que había “puesto punto final” a su carrera para dedicar su vida a mantenerla con vida, acompañarla en los duros tratamientos y emprender junto a ella una batalla legal contra varias farmacéuticas por el uso del gadolinio, dejando claro que, para él, su familia está muy por encima de la fama y del dinero.
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Muere Chuck Norris | Millones de usuarios en redes sociales recuerdan la icónica pelea de 'El furor del Dragón'
Con el fallecimiento del actor estadounidense, miles de fanáticos han vuelto a recordar en redes sociales la icónica pelea entre Bruce Lee y Chuck Norris en la película de 1972, 'El furor del Dragón'.
🇺🇸 CHUCK NORRIS (1940-2026) 🇺🇸 pic.twitter.com/JP3mMYylRo— Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 20, 2026
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Muere Chuck Norris | La fortuna del actor estadounidense: 70 millones de dólares
El actor originario de Oklahoma, Estados Unidos, además de haber dejado atrás un importante legado, ha dejado una fortuna valorada en torno a los 70 millones de dólares fruto de décadas de trabajo en el cine, la televisión, sus negocios y sus propiedades.
Aunque no se conoce de forma oficial el contenido de su testamento, todo apunta a que la mayor parte de ese patrimonio irá a parar a su esposa Gena O’Kelley y a sus hijos, sin descartar que una parte se destine a proyectos benéficos como su fundación Kickstart Kids, además de incluir activos tan simbólicos como su rancho Lone Wolf Ranch en Texas y la empresa de agua CForce.
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Muere Chuck Norris |Pasado militar en Corea
Se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como policía militar en 1958, cuando fue destinado a la base militar de Corea del Sur.
Allí comenzó su formación en las artes marciales Taekwondo, Tang Soo Do, coreanas, judo japonés y algo de hapkido.
Ya de vuelta en los Estados Unidos continuó sirviendo como guardia en la Base de la Reserva Aérea March Joint, ubicada en California. Se licenció en el servicio en 1962.
También participó en numerosas competiciones de karate deportivo e incluso abrió su propia escuela.
De hecho, creó el arte marcial Chun Kuk Do, basado en Tang Soo Do e incluye elementos de varias de las artes marciales que el mismo practicó.
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Muere Chuck Norris | El actor entrenó a celebridades como Steve McQueen y Priscilla Presley en artes marciales
Antes de convertirse en una estrella del cine de acción, Chuck Norris ya era una figura muy respetada en el mundo de las artes marciales, hasta el punto de que actores como Steve McQueen y Priscilla Presley acudían a sus clases para aprender con él y mejorar su condición física y técnica.
Esa reputación le permitió abrir numerosas academias de kárate y encadenar varios títulos como campeón mundial de peso medio, lo que cimentó una imagen de luchador casi imbatible que, con el tiempo, se trasladó a la pantalla y culminó en reconocimientos simbólicos como ser nombrado Texas Ranger y Marine honorario, además de inspirar los famosos “Chuck Norris facts”, esos chistes virales que exageran su fuerza y habilidades hasta convertirlo en un auténtico icono de internet.
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Muere Chuck Norris | Los 'Chuck Norris facts': el fenómeno viral de internet en los años 2.000
Los 'Chuck Norris facts' empezaron a circular en internet a principios de 2005, cuando en los foros de la web de humor Something Awful algunos usuarios comenzaron a inventar frases absurdas sobre la fuerza y dureza de actores de acción, primero centradas en Vin Diesel y poco después en Chuck Norris. El éxito fue tan grande que se creó un generador automático de “hechos” sobre Norris, la broma se viralizó y en poco tiempo estos chistes saltaron de esos foros a otras páginas, blogs y redes sociales, hasta convertirlo en uno de los primeros grandes memes globales de la era moderna de internet.
Un ejemplo muy conocido de Chuck Norris fact es: “Chuck Norris contó hasta el infinito… dos veces.” Otro clásico es: “Chuck Norris no duerme, espera.”.
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Muere Chuck Norris a los 86 años |2 matrimonios, 5 hijos, militar, republicano y autor de 2 libros evangélicos: el lado menos conocido de Chuck Norris
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Muere Chuck Norris | El gobernador de Texas despide al actor: "Texas perdió una leyenda"
Greg Abbott, gobernador del estado de Texas en Estados Unidos, compartió en sus redes sociales un mensaje de pésame por la muerte del actor Chuck Norris este viernes por la tarde:
"Texas ha perdido una leyenda. Todo Texas lamenta el fallecimiento de Chuck Norris. No solo fue campeón de artes marciales, ícono del cine de acción y el inigualable Walker, Texas Ranger, sino que también inspiró a generaciones de conservadores, dándoles la pasión y la voz para luchar por los principios que hacen de Estados Unidos la nación más grande del mundo.
Encarnó la fortaleza, la determinación y el patriotismo que hacen de Texas un estado insuperable. Descansa en paz, Chuck".
Texas has lost a legend.— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) March 20, 2026
All of Texas mourns the passing of Chuck Norris. He was not only a martial arts champion, action icon, and the one and only Walker, Texas Ranger. But he electrified generations of conservatives. Giving them a passion and voice to fight for the… pic.twitter.com/1WwitoHM1F
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Muere Chuck Norris a los 86 años|Muy unido a su madre
Hace dos años, Chuck Norris conmovió al mundo al publicar una carta llena de amor para su madre, Wilma Scarberry, quien falleció a los 103 años.