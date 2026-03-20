Muere el actor Chuck Norris a los 86 años hoy, en directo | Última hora y reacciones al fallecimiento

🔴¿Quién fue Chuck Norris?

Chuck Norris, cuyo nombre real es Carlos Ray Norris, fue un artista marcial y actor estadounidense nacido el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, que se convirtió en uno de los grandes iconos del cine de acción de finales del siglo XX. Antes de saltar a la fama, sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y allí comenzó a interesarse por las artes marciales, disciplina en la que llegaría a ser varias veces campeón de kárate a nivel nacional e internacional. Su dominio de distintas disciplinas le permitió obtener varios cinturones negros y desarrollar su propio sistema de combate, conocido como Chun Kuk Do, con el que se consolidó como figura de referencia dentro del mundo de las artes marciales.

🔴 ¿Por qué se hizo famoso?

Chuck Norris se hizo famoso primero como competidor de élite en artes marciales, acumulando títulos y reconocimiento que le abrieron las puertas del cine de acción en los años 70. Su gran salto a la popularidad internacional llegó con su papel como antagonista de Bruce Lee en la icónica pelea del Coliseo en la película “Way of the Dragon”, que lo situó en el mapa del género. A partir de los años 80 protagonizó numerosas producciones de acción como “Missing in Action” o “The Delta Force”, pero fue la serie “Walker, Texas Ranger” la que consolidó su imagen de héroe justiciero y le dio una enorme presencia mediática durante la década de los 90.

🔴 ¿Qué tiene de especial en la cultura popular?