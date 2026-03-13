Andrea Duro, 34 años: "Me levanto a las 8 de la mañana, mi secreto es cenar a las 19:30, duermo 9 horas y soy feliz"

El paso de Andrea Duro (34 años) por el Festival de Málaga no solo ha estado marcado por su papel como miembro del jurado de la sección de cortometrajes, también es un reclamo para los medios de comunicación.

La actriz, en medio de la intensa agenda del certamen, ha encontrado un momento para hablar con EL ESPAÑOL sobre uno de los temas que más curiosidad despierta entre sus seguidores: su rutina diaria y los cuidados que le permiten lucir esa piel luminosa que se ha convertido en una de sus señas de identidad.

En un momento personal muy especial -este es el año en el que la actriz pasará por el altar- muchos podrían pensar que su disciplina responde a preparativos concretos de cara a la boda. Sin embargo, Duro aclara que no ha cambiado nada en su estilo de vida por ese motivo.

Andrea Duro en el Festival de Málaga 2026. Gtres

Su forma de cuidarse, explica, forma parte de una rutina que lleva practicando desde hace tiempo y que le aporta bienestar tanto físico como emocional.

"No estoy haciendo nada diferente antes de la boda. Estoy entrenando mucho y si quieres un secreto que a mí me funciona, aunque no soy ejemplo de nada, yo ceno muy pronto, sobre las 19:30 siempre, si no después es que me sienta mal", cuenta la actriz durante la conversación.

Ese hábito, aparentemente sencillo, forma parte de un horario muy estructurado que intenta mantener siempre que su trabajo se lo permite. Para Duro, el descanso es uno de los pilares fundamentales de su bienestar.

"Entonces, yo duermo a las 23:30, prontito. Y claro, me despierto a las 8 de la mañana todos los días, si no tengo que rodar, claro, si no me despierto mucho antes", explica.

Andrea Duro en el Festival de Málaga 2026. Gtres

La actriz insiste en que dormir bien marca una gran diferencia en su estado físico y mental. "Pero sí, yo i dormir entre ocho y nueve horas para estar descansada. Soy mucho más feliz", afirma con convicción.

Más allá de tratamientos o productos sofisticados, la intérprete defiende que la clave está en mantener una disciplina diaria y escuchar al propio cuerpo. En su caso, esa organización ha sido siempre una constante, aunque reconoce que en los últimos años ha reforzado todavía más esa estructura en su día a día.

"Yo siempre he dormido mucho pero ahora tengo mucha rutina y a mí la rutina me hace estar feliz de verdad y además, es que eso te hace estar sano", añade.

Sus palabras reflejan una filosofía de vida basada en el equilibrio: ejercicio, descanso y horarios regulares que le permiten afrontar con energía sus proyectos profesionales.

Mientras continúa su participación en el Festival de Málaga, Andrea Duro demuestra que, más allá de focos y alfombras rojas, la clave para sentirse bien puede estar en hábitos cotidianos tan simples como cenar pronto, descansar lo suficiente y mantener una rutina que aporte estabilidad.