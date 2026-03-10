Sonsoles Ónega, tras la muerte de su padre: "No le dio tiempo a leer mi último libro, solo llegó hasta la página 152"

Sonsoles Ónega (48 años) ha reaparecido públicamente tras el fallecimiento de su padre, el veterano periodista Fernando Ónega, a los 78 años.

En una entrevista íntima y cargada de emoción en El Faro, de la Cadena SER, la presentadora habló abiertamente sobre su duelo, la experiencia vivida en el hospital y el impulso emocional que ha marcado su nueva etapa literaria.

Su regreso a la televisión en un plazo tan breve llamó la atención, pero la autora lo enmarca en el vínculo que mantenía con su padre.

"Es como que oía a mi padre que me decía: '¿Qué haces en casa? ¿Puedes irte a trabajar ya?'", confesó. Aun así, reconoció que antes necesitó parar y afrontar de lleno el dolor: "descender a los infiernos de la muerte", en sus propias palabras, antes de encontrar fuerzas para volver.

El cariño recibido durante la capilla ardiente, celebrada en la Casa de Galicia, supuso además un importante consuelo.

Sonsoles expresó su sorpresa ante los mensajes de afecto y reconocimiento hacia su padre, entre ellos el de la reina Letizia, que lo definió como "el padre de todos los que estudiamos periodismo allá por los 90".

"A mi padre lo conozco hasta donde he llegado a conocerlo, pero lo estoy conociendo como profesional ahora", reflexionó al descubrir la huella que dejó Fernando Ónega en varias generaciones de periodistas.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó al hablar de su nueva novela, Llevará tu nombre.

La obra quedó inevitablemente ligada a una vivencia personal dolorosa, ya que el delicado estado de salud de Fernando Ónega le impidió leer las galeradas antes de su publicación.

Sonsoles explicó que pidió que los plazos de imprenta jugaran a su favor: "Estuve pidiéndole a Dios que diera tiempo a que el libro estuviera impreso".

Aunque consiguió llevarle el primer ejemplar al hospital, no pudo terminarlo. "No le dio tiempo a leerlo... Ahí se quedó, en la página 152. Me llevé el libro desde la habitación del hospital, fue el último libro que cogió", relató en la entrevista.

Durante la conversación, la presentadora también puso el foco en una realidad que afecta a muchas familias: la dificultad de compaginar la vida laboral con el acompañamiento de un familiar ingresado en la UCI.

"Me angustiaba ver a mi padre 20 minutos solo al día", señaló, al tiempo que defendió una mayor flexibilidad que permita llegar a los allegados estar más presentes en esos momentos.

La escritora también reveló que Llevará tu nombre nació en un contexto de dolor, pero también de reacción personal.

Según contó, escribió la novela "con rabia" después de las duras críticas recibidas por su anterior obra, Las hijas de la criada.

"Me hizo daño, la verdad. Me descolocó, incluso me hizo dudar de mí misma", admitió. Con todo, esa experiencia terminó transformándose en un homenaje a sus lectoras, a quienes ha dedicado por primera vez un libro, reivindicando además a las mujeres a las que durante siglos se les negó el acceso a la lectura y la escritura.

Pese a la tristeza, Sonsoles Ónega ha optado por aferrarse al legado intelectual y personal de su padre. Entre sus gestos, ha decidido unir su biblioteca a la de él y quedarse con una reflexión que resume este momento de su vida: "El amor es lo único que compensa".