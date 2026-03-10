Peru Aznar, el discreto marido de Samantha Vallejo-Nágera: enólogo, alto directivo de una bodega y "supercrítico"

Pedro 'Peru' Aznar Escudero lleva más de dos décadas siendo el gran apoyo en la sombra de Samantha Vallejo‑Nágera (56 años).

La chef, que durante los últimos 14 años se ha convertido en uno de los rostros más populares de la televisión gracias a su papel como jurado de MasterChef, ha logrado compaginar su labor en la pequeña pantalla con su faceta como empresaria y dueña del catering Samantha catering.

Todo ello lo ha logrado, en gran medida, gracias al apoyo de su marido, con el que tiene cuatro hijos en común: Cloe (22), Pedro Jr. (21), Patrick, al que cariñosamente llaman 'Roscón' (18), y Diego (14).

De carácter reservado y poco amigo de los posados, Aznar está especializado en enología y trabaja como director comercial en una importante firma vinícola: Bodegas Marqués de Riscal.

"El hombre de mi vida"

En dicha empresa gestiona mercados, clientes y estrategia de ventas internacionales. Ese perfil profesional, muy ligado al mundo rural y al producto, encaja con la imagen que Samantha ha trazado de él las contadas ocasiones que ha hablado de él en público: un hombre trabajador, constante y con los pies en la tierra.

Peru Aznar es enólogo y proviene de una familia con una gran tradición vitivinícola. Cuando conoció a Samantha, este llevaba 20 años trabajando en La Rioja, en la fábrica de vino de Rueda. Poco después de comenzar su relación se trasladó a Madrid.

Samantha suele hablar poco de su marido, pero cuando lo hace es para describirlo como su gran apoyo, su "persona favorita" y el pilar de su vida familiar y profesional.

En una entrevista con Bertín Osborne (71) en su programa En la tuya o en la mía, la restauradora contó cómo surgió su historia de amor.

"Mi líder espiritual"

"De repente, a los 32, apareció el hombre de mi vida, un amigo mío, y al día siguiente me dijo: ‘Tú y yo nos vamos a casar’. Y nos casamos a los 6 meses. Y es el hombre de mi vida, el padre de mis hijos, mi estabilidad total", detallaba.

"Le saqué de ahí y le traje a la capital", narraba. Y detallaba cómo su pareja jamás se sintió atraído por la fama: "Mi marido es el único que al principio no llevaba bien esto de la popularidad, pero, bueno, ¿tú has visto alguna vez a mi marido? Pues sí, tengo marido".

"Cuando te metes en esto sabes a lo que te enfrentas, pero a mi marido la fama al principio no le gustaba mucho", añadía.

En la misma conversación, cuando le preguntan por su persona favorita, respondía sin dudar: "Mi marido. Es estupendo. Todo el mundo le adora".

Incluso destacaba que debe su éxito al apoyo incondicional que le ha brindado todos estos años: "Lo que soy hoy es gracias a él... Él ha sido el que me ha querido, el que ha creído en mí, mi líder espiritual".

25 años casados

En un post de las redes sociales, fechado en diciembre de 2023, la cocinera compartió una imagen junto a su marido durante unas vacaciones en África. En ella incluía una breve, pero rotunda declaración de amor: "Mi amor. 22 años sin viajar solos y esto nos ha enseñado que no necesitamos a nadie".

En relación a su carácter, lo ha definido como alguien honesto y poco dado a adulaciones: “Mi marido es supercrítico conmigo, es imposible que me eche una flor. A mí me gusta más eso que me alaben, eso me da más vergüenza".

"Él es un hombre muy tranquilo y nos compenetramos muy bien. Estamos encantados el uno con el otro, y ya llevamos 25 años casados. Mi familia es lo más importante de mi vida, es lo que me da sentido a todo", resumía en una entrevista reciente en La Razón.

Una boda íntima en 2002

Samantha Vallejo-Nágera y Peru Aznar se casaron en 2002 en Pedraza, Segovia. El enlace fue de carácter íntimo. Solo acudieron los allegados a la pareja.

"Fuimos 80 personas. Tan solo acudió nuestra familia más cercana: mi familia de Francia y de España, la de Peru y 5 o 6 amigas mías. Fue muy pequeña. La gente con la que más estaba en contacto en ese momento de mi vida", rememoraba Samy, como la llaman sus seres queridos, en Vanitatis.

Sobre las claves de su romance y el éxito de su matrimonio, reconocía en 2024: "Cada vez soy menos conflictiva, prefiero arreglar las cosas por las buenas. Nosotros somos muy independientes y muy complementarios. El matrimonio es eso, el respeto por la vida de cada uno", aseguraba en ABC.

Sara Aznar, la 'hijastra' de Samantha Vallejo-Nágera

Cabe recordar que Aznar estuvo casado en primeras nupcias con Dolores Posadas Mañé, hermana de la escritora Carmen Posadas.

Con ella tuvo a su primera hija, Sara, que mantiene muy buena relación con Samantha y sus cuatro hermanos pequeños.

Sara Aznar lleva junto a su madre, Dolores Posadas, el restaurante El Viajero de Madrid, uno de los locales más famosos del barrio de La Latina. También regenta el local Los 33, en la Plaza de las Salesas.

En 2014, Sara se convirtió en dueña de El Dragón Viajero, la empresa que gestiona el local. Su madre se quedó con un 28% de las acciones de la sociedad.

Un año después, en 2015, contrajo matrimonio con Ignacio Ventosa Albert, director artístico de Universal Music y miembro de la alta burguesía catalana.