Alba Flores, sobre la receta de su madre: "El cocido madrileño lleva 500 g de garbanzos y hay que dejarlo reposar 30 minutos"

0 votos

Total: 3 h

Comensales: 4-6

Alba Flores (39 años) tiene muy claro que en su casa el cocido no es solo un plato de cuchara, es un hilo directo con su infancia, con su madre y con una forma muy madrileña de estar en el mundo.

La actriz, que ha hablado abiertamente de esta receta en televisión y en entrevistas recientes, ha conseguido algo que engancha en plena fiebre por la cocina casera: convertir el cocido de su madre en contenido viral sin perderle el respeto a la tradición.

El cocido madrileño de la familia Flores-Villa tiene nombre y apellidos: el de Ana Villa, madre de Alba, y una salsita "típica del Rastro" que se ha convertido en el auténtico secreto de la casa.

En pleno boom de los platos "healthy" y las reinterpretaciones gourmet, Alba reivindica ese gesto tan castizo de rematar el cocido con una salsa aparte, hecha con tomate hervido y pelado, majado con ajo y comino, a la que se le añade caldo del propio cocido, aceite, vinagre y un toque de hierbabuena.

Un guiño aromátrico que, según ella misma admite, cambia por completo el plato.

La escena que ha terminado de conquistar a la audiencia la vimos en Lo de Évole, desde su casa en el centro de Madrid, Alba se pone manos a la obra y, teléfono en mano, llama a su madre para que le dicte la receta paso a paso.

"Recuérdamelo todo otra vez. Tú dime cómo lo haces tú, que yo lo adapto a vegano", le pide, dejando claro que en esa cocina manda la tradición, pero también su estilo de vida actual.

Porque sí, el cocido de Ana lleva punta de chorizo, verduras como zanahoria, patata, puerro, nabo, apio y repollo, y se hace sin rehogar nada, directamente en la olla con agua; pero Alba lo ha transformado en una versión vegana.

La clave está en el caldo y en los sabores ahumados. En lugar de embutidos de carne, Alba recurre a chorizo vegano y mezclas de "saborizantes" vegetales que imitan ese punto intenso del cocido tradicional, algo que ella misma explica con naturalidad, casi como si estuviera contando un truco de familia por WhatsApp.

El resultado convenció tanto a Jordi Évole que llegó a bromear con proponer a Ana Villa un programa de cocina, lo que da una pista del potencial televisivo de este recetario familiar.

Pero detrás del plato hay una historia profunda, la de una hija que conversa con su madre, que recupera una receta de toda la vida y la adapta a su presente, sin romper el vínculo emocional con su pasado.

El cocido de Alba Flores no es solo tendencia foodie ni una moda vegana más; es un relato de memoria, barrio y familia que se cocina a fuego lento, con hierbabuena, llamadas telefónicas y mucha verdad delante de los fogones.