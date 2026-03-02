El refugio secreto de Toni Acosta: "2 kilómetros de energía volcánica mezclada con el mar. Me ayuda a descansar"

El refugio secreto de Toni Acosta: "Tiene una energía volcánica que, mezclada con el mar, me recarga y me ayuda a descansar"

Toni Acosta, una de las caras más reconocibles dentro del género de comedia en España, desvela que tiene un lugar secreto al que acude cada vez que necesita descansar, alejándose lo máximo posible de Madrid para acercarse a su tierra natal.

La actriz, protagonista de la reciente 'Abuela tremenda' y habitual dentro de la filmografía reciente de Santiago Segura gracias a la saga de 'Padre no hay más que uno', escoge su playa favorita de Tenerife, su hogar, como el perfecto sitio para evadirse del mundo.

La también humorista, nacida en San Cristóbal de La Laguna, abandonó sus preciadas islas Canarias por motivos laborales, pero regresa siempre que puede para pasar tiempo con su familia, que aún reside allí.

Toni Acosta habla sobre su lugar secreto y favorito en Tenerife.

"Me ayuda a descansar"

"Yo desconecto conectando y para eso me voy a El Médano, mi playa favorita de Tenerife. Con mi perra, descalza, pelo libre... Mi tierra tiene una energía volcánica que, mezclada con el mar, me recarga y me ayuda a descansar", confiesa la actriz en una pasada entrevista recogida por Lecturas.

"Puedes hacer todo tipo de deportes: kitesurf, windsurf... Yo misma me atreví el verano pasado con el surf después de estar todo el día detrás de mi hijo en la orilla. Nosotros siempre vamos buscando lugares menos explotados y allí hay mucha gente local", admitía en otra entrevista para El Mundo.

Además de El Médano, en sus recomendaciones personales la actriz suele incluir otros rincones de la isla como su ciudad natal, La Laguna, y playas del norte como El Bollullo.

Y lo que por supuesto no puede faltar en esa rutina de descanso, además de su visita a ese lugar secreto, es tomarse un helado en su heladería preferida de Tenerife, que se encuentra en Candelaria.

"Lo que sí hago sin falta nada más aterrizar en el aeropuerto es ir a tomar un helado todos juntos a El Sueño, en Candelaria. Es el pueblo pesquero donde viven mis padres y esa heladería es nuestra favorita. ¡Vamos siempre directos!", añade durante su charla, tal y como recogen desde el medio mencionado.

La Playa de El Médano, situada en el municipio de Granadilla de Abona, cuenta con una extensión de 2 kilómetros y combina un ambiente bohemio con condiciones excepcionales para el deporte y el descanso y reposo familiar.

Destaca por su arena fina de color gris o tostado y sus aguas poco profundas, lo que la hace muy segura para el baño, especialmente para niños, por lo que es un lugar idóneo para pasar tiempo junto a todos los seres queridos.