Jaime Riba, actor, 33 años: "No tengo trabajo y me estoy comiendo los mocos. Llamadme, por favor"

Jaime Riba, una de las últimas incorporaciones de 'La que se avecina', confirma que actualmente no forma parte de la serie de los hermanos Caballero tras haberse convertido en parte vital de la etapa de Contubernio 49.

El joven intérprete asegura que actualmente tiene algo de trabajo, pero desde luego no es ni mucho menos comparable con su periodo de tiempo en la serie de los hermanos Caballero, de la cual ha desaparecido sin dejar ni rastro.

Durante una entrevista en Falaciones públicas, Riba confiesa que está pasando por un momento un tanto regular: ser actor en España es complicadísimo y llegar a ganarse la vida plenamente con la profesión es algo que pocos logran.

Jaime Riba habla de su salida de 'La que se avecina'.

" No tengo trabajo y me estoy comiendo los mocos"

"No estoy en la temporada 15. No tengo trabajo y me estoy comiendo los mocos", explica el actor al medio mencionado. "Por favor, ¡llamadme un poquito!", añade.

"Ahora tengo muchos más proyectos. Voy a empezar a ensayar en julio 'La barraca' de Blasco Ibáñez. Algo que me quitará mucho tiempo al día para la escritura. También estoy con la novela 'Urraca, Urraquita, Urraquitita', que acabo de publicar, y que está teniendo un éxito enorme. Y, por supuesto, estoy escribiendo otras cosas nuevas", añade.

"Es muy complicado ser actor en España. Es complicadísimo. No solo por lo económico, sino también por lo idealizado. Te imaginas que la industria del cine español es muy grande, pero no dejamos de ser una industria muy artesanal", continúa.

Riba no es el primer actor que habla sobre lo difícil que es encontrar la estabilidad como artista en España, pero su testimonio sirve para reafirmar que ahora mismo, a pesar de que las plataformas streaming están publicando más contenido que nunca, la cosa sigue igual.

Es normal que se lamente de perder su papel en 'La que se avecina' porque el show de los hermanos Caballero ofrece una seguridad económica inusual, además de ser un expositor increíble para encontrar nuevos proyectos.

No obstante, parece que su personaje ya no es tan importante para los Caballero y por ello no ha formado parte de la última temporada, y de hecho a día de hoy se desconoce si volverá en algún momento para seguir en Contubernio 49.

Recordad que 'La que se avecina' tiene todavía un par de temporadas más en el horno para lanzarse en Amazon Prime Video, así que puede que en algún momento pueda tener alguna ventana de retorno a ese universo tan gigantesco que no para de crecer en el mundo del streaming.