🔴 ¿Dónde se celebran los Premios Goya 2026?
Los Premios Goya 2026 se celebran en Barcelona, concretamente en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, en la zona del Fòrum, muy cerca del mar Mediterráneo y de la zona moderna del litoral barcelonés.
Además, la elección de Barcelona refuerza la idea de que los Goya son unos galardones itinerantes y no ligados únicamente a Madrid, acercando la gran fiesta del cine español a diferentes comunidades autónomas.
🔴 ¿A qué hora comienza la gala y cuánto dura aproximadamente?
La ceremonia principal arranca en torno a las 22:00, hora peninsular, siguiendo la tradición de anteriores ediciones de los Goya. A partir de ese momento se van sucediendo los bloques de premios, las actuaciones musicales, los discursos de los premiados y los momentos de humor de los presentadores.
La duración prevista suele rondar las tres horas, pero es habitual que se alargue hasta las tres horas y media o incluso algo más, en función del ritmo de los discursos y de los posibles imprevistos.
🔴 ¿Quiénes presentan la gala de los Goya 2026?
La gala de los Goya 2026 está conducida por un tándem muy llamativo: el actor Luis Tosar y la cantante y creadora Rigoberta Bandini. Tosar aporta su trayectoria consolidada en el cine español, su presencia escénica y su conexión con múltiples generaciones de espectadores, mientras que Rigoberta imprime frescura, ironía y un sello musical que encaja con un formato de gala-espectáculo. Juntos, representan el cruce entre el cine y la música, así como entre figuras consolidadas y voces más asociadas a la cultura pop contemporánea.
🔴 ¿Cuál es la película más nominada de los Goya 2026?
La película más nominada de los Goya 2026 es Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que lidera la lista con trece nominaciones. Esto significa que compite en prácticamente todas las categorías clave: mejor película, dirección, guion, apartados interpretativos e incluso áreas técnicas.
Premios Goya 2026 | Inés Hernand calienta su encuentro con Pedro Sánchez en la alfombra roja
Nada más empezar la retransmisión de la alfombra roja de los Goya 2026 en RTVE Play, Inés Hernand ha bromeado con su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien llamó "icono" hace dos años en la misma cita.
"Van a venir las autoridades. Pedro is coming", ha bromeado su compañera Nuria Marín, a lo que Inés ha agregado: "Tendremos unas palabras porque es su cumpleaños. Aunque no lo será hasta dentro de dos años, porque él cumple el 29 de febrero".
Premios Goya 2026 | Los detalles del look de Paula Vázquez: 2.000 cristales de Swarovski
En este escenario, los estilismos de los asistentes no sólo tienen una función estética, también ponen en valor el empuje del sector. Este 2026, entre las más elegantes del desfile previo a la gala se encuentra Paula Vázquez, que ha deslumbrado con su imponente presencia y un look a la altura de la velada.
Para la ocasión, la gallega ha confiado en uno de sus diseñadores favoritos, el manchego Alejandro de Miguel, que ha creado una pieza exclusiva de alta costura inspirada en el glamour del cine y en la magia del evento. La creación nace de la complicidad que existe entre ambos, ya que han colaborado en otras ocasiones, siempre con un éxito arrollador.
Premios Goya 2026 | Todos los looks de los Premios Goya: la llegada de los primeros invitados a la alfombra roja
Antes de subir al escenario a presentar categorías, dar los pertinentes discursos o recibir el galardón de turno, los invitados más selectos pasan por la alfombra roja, que siempre se presta a looks memorables, en el apartado de vestuario y belleza.
Por la red carpet, además de personalidades del mundo de la cultura, también hacen acto de presencia personajes de la política y demás autoridades.
De forma inevitable, todas las miradas se posan sobre los intérpretes, que posan en photocall desplegando sus mejores estilismos. Ahora sí, luces, cámaras y acción, ¡que comience la fiesta del cine!
Premios Goya 2026 | ¿Qué películas compiten por el Goya a mejor película?
El Goya a mejor película se lo disputan varios títulos que ya han generado conversación crítica y de público durante el año. Entre ellas se encuentran Los domingos, Sirat, Maspalomas, La cena y Sorda, que suman gran parte de las nominaciones en distintas categorías.
Este grupo de películas combina historias íntimas con relatos más abiertamente políticos, paisajes muy diversos y un abanico amplio de estilos, desde el realismo hasta una puesta en escena más experimental. El resultado es una categoría muy equilibrada, sin un único favorito indiscutible, lo que hace el suspense aún mayor.
Premios Goya 2026 | ¿Qué particularidad histórica hay en la categoría interpretativa de este año?
Una de las particularidades más comentadas de estos Goya es la nominación de una actriz sorda, Miriam Garlo, por su papel en Sorda, que rompe barreras en términos de representación y diversidad.
Su presencia entre las nominaciones se considera un paso importante para visibilizar a intérpretes con distintas capacidades, y refuerza la idea de que el cine español está empezando a incluir voces y cuerpos que históricamente han quedado fuera del foco. Además, esa nominación abre el debate sobre la accesibilidad, tanto en la producción como en la exhibición de las películas.
Premios Goya 2026 | ¿Quiénes optan al Goya a mejor actriz protagonista?
En mejor actriz protagonista la competencia es igualmente intensa, con varias interpretaciones que han sido muy comentadas a lo largo del año. Las nominadas incluyen a Ángela Cervantes por La furia, Patricia López Arnaiz por Los domingos, Nora Navas por Mi amiga Eva, Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla y Antonia Zegers por Los tortuga.
Cada una encarna personajes complejos, muchas veces atravesados por conflictos familiares, laborales o políticos, y esa riqueza dramática se ha convertido en uno de los puntos fuertes de esta cosecha de cine español.
Premios Goya 2026 |¿Quiénes son los nominados a mejor actor protagonista?
En la categoría de mejor actor protagonista compiten intérpretes muy consolidados junto a nombres que siguen ampliando su prestigio. Entre los nominados figuran Alberto San Juan por La cena, Miguel Garcés por Los domingos, José Ramón Soroiz por Maspalomas, Mario Casas por Muy lejos y Manolo Solo por Una quinta portuguesa.
Es una categoría en la que confluyen perfiles muy distintos: desde actores asociados a cine de autor hasta figuras con gran tirón popular, lo que refleja la mezcla de sensibilidades que conviven hoy en la ficción española.
Premios Goya 2026 | ¿Qué otras películas llegan como grandes favoritas?
Junto a Los domingos, destacan otros títulos que llegan con un número importante de nominaciones y que también pueden marcar la gala. Sirat suma once candidaturas y se ha convertido en una referencia tanto por su recorrido en festivales internacionales como por su ambición estética y temática. Maspalomas se sitúa con nueve nominaciones, mientras que La cena alcanza ocho y Sorda reúne siete.
Cada una representa sensibilidades distintas: del drama más íntimo al cine político, pasando por propuestas sensoriales y narrativas más arriesgadas. Ese reparto de nominaciones augura una noche en la que es posible que los premios se repartan bastante entre varios títulos.
Premios Goya 2026 | Representación institucional en la gala
La representación institucional contará con una destacada presencia del Ejecutivo, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Le acompañarán la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los ministros Ernest Urtasun (Cultura), Jordi Hereu (Industria) y Óscar López (Transformación Digital). Asimismo, han confirmado su asistencia el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
La gran noche del cine español celebra su aniversario con sprint final por el ‘cabezón’. ¿Quién se llevará más estatuillas?
🏆 Las favoritas de la noche:
- 'Los domingos': parte con 13 nominaciones tras arrasar en los Forqué y los Feroz.
- Sirât': con 11 candidaturas y el impulso de su carrera hacia los Oscar.
- 'Maspalomas': el drama social que podría dar la gran sorpresa de la gala.
Además, el cineasta Gonzalo Suárez recibe el Goya de Honor y la icónica Susan Sarandon el Goya Internacional.
Premios Goya 2026, en directo | Comienza la cobertura de los Premios Goya
EL ESPAÑOL arranca, un año más, la cobertura de la 40ª edición de los premios Goya 2026. Los Premios Goya 2026 se celebran en Barcelona, concretamente en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, en la zona del Fòrum, muy cerca del mar Mediterráneo y de la zona moderna del litoral barcelonés.
Es una edición particularmente simbólica porque marca el 40 aniversario de los Goya y, al mismo tiempo, supone el regreso de la gala a Barcelona después de más de dos décadas.
La elección de Barcelona también se interpreta como un reconocimiento al gran momento del audiovisual catalán, a la colaboración institucional y al peso de sus productoras y festivales en el mapa cinematográfico.