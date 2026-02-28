🔴 ¿Dónde se celebran los Premios Goya 2026?

Los Premios Goya 2026 se celebran en Barcelona, concretamente en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, en la zona del Fòrum, muy cerca del mar Mediterráneo y de la zona moderna del litoral barcelonés.

Además, la elección de Barcelona refuerza la idea de que los Goya son unos galardones itinerantes y no ligados únicamente a Madrid, acercando la gran fiesta del cine español a diferentes comunidades autónomas.

🔴 ¿A qué hora comienza la gala y cuánto dura aproximadamente?

La ceremonia principal arranca en torno a las 22:00, hora peninsular, siguiendo la tradición de anteriores ediciones de los Goya. A partir de ese momento se van sucediendo los bloques de premios, las actuaciones musicales, los discursos de los premiados y los momentos de humor de los presentadores.

La duración prevista suele rondar las tres horas, pero es habitual que se alargue hasta las tres horas y media o incluso algo más, en función del ritmo de los discursos y de los posibles imprevistos.

🔴 ¿Quiénes presentan la gala de los Goya 2026?



La gala de los Goya 2026 está conducida por un tándem muy llamativo: el actor Luis Tosar y la cantante y creadora Rigoberta Bandini. Tosar aporta su trayectoria consolidada en el cine español, su presencia escénica y su conexión con múltiples generaciones de espectadores, mientras que Rigoberta imprime frescura, ironía y un sello musical que encaja con un formato de gala-espectáculo. Juntos, representan el cruce entre el cine y la música, así como entre figuras consolidadas y voces más asociadas a la cultura pop contemporánea.

🔴 ¿Cuál es la película más nominada de los Goya 2026?



La película más nominada de los Goya 2026 es Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que lidera la lista con trece nominaciones. Esto significa que compite en prácticamente todas las categorías clave: mejor película, dirección, guion, apartados interpretativos e incluso áreas técnicas.