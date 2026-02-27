Fernando Gil, 50 años: "Aguanté con los ahorros que tenía y pensé que tenía que ganarme la vida de otra manera"

Fernando Gil (50), actor, alto y claro: "Estuve pensando que quizá tenía que pensar otra manera de ganarme la vida"

Fernando Gil está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera como actor. Siendo ahora mismo uno de los protagonistas de 'Machos alfa', el intérprete tiene su carrera totalmente lanzada, pero en tiempos de pandemia llegó a pensar que tendría que cambiar de profesión.

2020 fue un año muy complicado para todos y no fueron pocos los que tuvieron que adaptar su trabajo al panorama del COVID-19. Pero no todos los sectores pudieron acoplarse a ese delicado momento y profesionales como los actores sufrieron las consecuencias.

Gil, que por aquel entonces tenía en marcha varios proyectos, estuvo a punto de cambiar de profesión porque, tras esa terrible etapa, el teléfono dejó de sonar.

'Machos alfa' salvó la carrera de Fernando Gil.

"M e rompió la inercia"

"A mí el COVID, como a mucha otra gente, me rompió la inercia que llevaba. Tenía firmada una serie internacional que se estaba rodando, se paró y no se volvió a hacer", confesaba el actor en una entrevista para El Periódico. "Tenía un contrato teatral muy interesante que también se paralizó...".

"Aguanté con los ahorros que tenía y escribí una obra unipersonal, que fue lo que vi que podía tener más cabida en los teatros con los aforos reducidos que se permitían entonces, una comedia un poco del tipo Monty Python con la que conseguí muchos bolos por la comunidad de Madrid", continuaba.

"Pero estuve en un punto en el que estaba pensando que quizá tenía que pensar en otra manera de ganarme la vida. Estaba ahí aguantando cuando de repente me llamó Laura Caballero para hacer de Pedro en 'Machos alfa'". La salvación de Gil, con todo, fue esa llamada de la creadora de 'La que se avecina'.

"Me dijo que era un personaje muy difícil porque era un macho ibérico con todas las letras pero que necesitaba humanidad para no caer mal", seguía, hablando sobre cómo abordaron al personaje de la serie de Netflix.

"Conseguimos darle corazón para que la gente pudiera sentirse identificada. Gracias a eso todo cambió y mi camino fue otro muy diferente al que parecía que iba a llevar".

A pesar de que fue muy duro superar aquella crisis, ahora Fernando Gil es una de las estrellas españolas más aplaudidas de Netflix, lo que seguro que le abrirá la puerta a futuros proyectos para continuar con su carrera como actor y guionista en la industria del audiovisual.

A veces, aunque no lo parezca, no tirar la toalla tiene sus recompensas: de casi cambiar de oficio a ser uno de los rostros más reconocidos de la plataforma roja en España.