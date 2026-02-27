Anna Castillo (32), actriz, sobre sus inversiones: "Tengo 2 hipotecas y cada vez que me entra pasta amortizo"

Anna Castillo (32), actriz, sobre tu patrimonio: "Tengo dos hipotecas y cada vez que me entra pasta amortizo"

Anna Castillo sorprendió a todos los espectadores de 'La revuelta' al confesar, de manera tan sincera, su patrimonio total ante David Broncano, un acto que hasta el presentador felicitó en vista de la buena reacción de la invitada.

Generalmente, los asistentes al programa de RTVE no suelen dar cifras exactas e incluso esquivan las preguntas clásicas siempre que pueden, pero la joven protagonista de 'Su majestad' no tuvo reparo en hablar abiertamente sobre su dinero.

Si bien es cierto que no desveló la cifra exacta, sí compartió un número aproximado que desde luego nos permite hacernos una idea de la cantidad que puede estar gestionando la estrella de cine y televisión.

Además, Castillo también confirmó una particularidad: que suele amortizar sus dos hipotecas siempre que le entra en cuenta un ingreso considerable tras participar en proyectos cinematográficos, algo que no acabó de convencer a todos sus expertos en su momento.

Anna Castillo habla sin tapujos sobre su patrimonio.

"Bueno, a ver, tengo dos hipotecas. ¿Sabemos esto?", arrancaba la actriz en el programa de Broncano. "Tengo dos hipotecas y al final, cada vez que me entra pasta, amortizo", continuaba Castillo.

"Es que me da vergüenza... ¿la gente lo dice? Yo creo que en patrimonio, entre las casas y eso, tendría como un millón de euros o así", afirmaba, sorprendiendo a los asistentes del programa porque, normalmente, este tipo de cifras suelen ocultarse de cara al público.

Es desde luego una cifra a tener en cuenta, máxime con la edad que tiene Anna Castillo. La actriz, con tan solo 32 años, ha pasado por todo tipo de películas y series y actualmente hasta esgrime una ficción en Prime Video protagonizada enteramente por ella.

Con hasta 48 producciones listadas en su perfil de Filmaffinity, la artista tiene aún pendiente el estreno de más contenidos en cine y streaming para este mismo 2026 que prometen ser un verdadero éxito en audiencia y crítica.

Tras haber conquistado la plataforma de Amazon, Anna Castillo se prepara para lanzar 'Mi querida señorita' y 'Se que tiene que morir mucha gente', otra serie que encabeza junto a Macarena García y otras estrellas como Laura Weissmahr, sin olvidar la exitosa 'La llamada', uno de sus mejores trabajos interpretativos.

En vista de su trayectoria y que se está colando en múltiples títulos del audiovisual, es de esperar que ese patrimonio total de 1 millón de euros acabe multiplicándose rápidamente. La siguiente parada de Castillo será en la mencionada 'Se que tiene que morir mucha gente' el próximo mes de mayo.