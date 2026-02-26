Jordi Sánchez (61 años), actor: "Mis padres decían que era un trabajo poco serio, que no tenía futuro y me moriría de hambre"
El actor y dramaturgo confiesa que sus padres nunca vieron con buenos ojos que quisiera ser actor, aunque al final no le ha ido nada mal.
Jordi Sánchez es ahora mismo uno de los nombres más reconocibles dentro del panorama interpretativo y audiovisual de España. Sin embargo, no siempre estuvo destinado a ser actor y su familia estuvo bastante en contra de su salto a la profesión.
Siendo actualmente protagonista de 'La que se avecina' y una autoridad en el teatro como dramaturgo, Jordi Sánchez estudió enfermería y, teóricamente, iba a destinar su carrera profesional al campo sanitario. Pero su pasión era la actuación y lo apostó todo contra viento y marea, ganándose varios cabreos de sus padres.
"Trabajaba de noches. Cuando no había nadie, me tumbaba en una camilla y cuando me despertaba por la mañana me iba a la escuela de teatro", explicaba Sánchez durante una pasada visita a Nude Project.
"Me acojoné"
"Al principio estaban horrorizados con la idea porque no había nadie en la familia que fuera actor. Era un trabajo poco serio, que no tenía futuro y me moriría de hambre", confesaba el también director al medio mencionado.
"Mis padres me decían que nunca sería feliz trabajando, que el trabajo era para sufrir, y eso me deprimía mucho", continuaba. "A mí me sigue gustando mucho mi profesión. No es que fuera muy valiente, yo era uno acojonado, pero como estaba tan deprimido con 24 años, pensé que o hacía otra cosa o me moriría de pena", remataba.
Al final, resulta que esa decisión de Jordi Sánchez fue la acertada y ahora goza de su verdadera pasión. Aunque sí es cierto que al principio no lo pasó bien y que, realmente, es una profesión arriesgada y complicada, parece que el artista ha logrado hacerse un hueco en el panorama audiovisual.
Si bien es cierto que lleva años encasillado en 'La que se avecina' a nivel público, dando vida al personaje de Antonio Recio, Sánchez ha realizado un sinfín de trabajos durante estos últimos años, tanto delante como detrás de las cámaras.
La última década de su filmografía está cargada de proyectos, como 'Señor, dame paciencia', 'Cuerpo de élite', 'Bajo el mismo techo', 'Ni de coña' o 'Alimañas', y aún tiene estrenos pendientes como 'Burundanga' y 'Mallorca confidencial' para este mismo 2026.
Podríamos decir que la carrera de Sánchez es una de las más prolíficas que un actor puede llegar a tener en nuestro país, y eso sin tener en cuenta el teatro y los guiones que escribe fuera del ámbito audiovisual, que lo sitúan como uno de los artistas más completos del panorama.