Quién era Willie Colón, el 'varón' de la salsa: de 30 millones de discos vendidos y el Salón de la Fama a fiel defensor de Trump

En su hit, Nuevayol, Bad Bunny decía: "Willie Colón, me dicen el malo". De artista a artista, el actual ganador de los premios Grammy, homenajeaba a otro de los grandes y más influyentes en la cultura latinoamericana: Willie Colón.

A sus 75 años, Willie Colón ha muerto en un hospital de Nueva York por "complicaciones de salud", tal y como ha anunciado su familia.

El cantautor y trombonista se despedía así de una carrera de cerca de 60 años en activo desde su primer álbum El Malo hasta alcanzar más de 30 millones de discos vendidos y una vejez marcada por la polémica en su presencia en redes sociales.

Quién era Willie Colón

Willie Colón nació en 1950 en el Bronx en el seno de una familia humilde puertorriqueña. De niño no tardó en coger cierta pasión con la trompeta. No tardaría en pasarse al trombón bajo la influencia de Mon Rivera y Barry Rogers.

El joven Willie era la joven promesa de la escena neoyorquina, tocando en bandas y clubes hasta que grabó un single en el sello Futura. En 1967 firmaría con Fania Records, en pleno auge de la salsa en la ciudad.

Así, con tan solo 17 años grabaría su primer LP: El Malo. Aún en plena adolescencia poco sabía Willie que acabaría definiendo el futuro de la salsa y marcando un antes y después en el género.

Durante su juventud siguió sacando álbumes como The Hustler, Cosa Nuestra o Asalto Navideño, mezclando géneros y ritmos como el guaguancó, boogaloo, bomba y la plena.

Fue a finales de los años 70 que conoció a su gran colaborador, el panameño Rubén Blades. Juntos lanzaron Siembra (1978), el álbum de salsa más vendido de la historia: 3 millones de copias.

Con clásicos como Pedro Navaja o Plástico, Willie Colón abrió paso a una salsa que no solo se centraba en el amor, se abría a otros temas como la marginalidad, las drogas o el barrio y todo con una carga social y política.

En su salto a productor de Fania, Colón fue clave para relanzar las carreras de artistas como Héctor Lavoe o Celia Cruz. Entre los años 80 y 90 combinó álbumes propios con colaboraciones y firmó uno de sus temas más icónicos: El gran varón.

La canción que ayudó a darle su apodo del 'Varón de la salsa' abordaba un tema tabú como era la transexualidad y la exclusión familiar, a finales de los años 80.

Además de su vínculo con la música, Colón estuvo bastante involucrado en el activismo político, presidiendo asociaciones culturales latinas, trabajando en campañas democráticas y colaborando en la alcaldía de David Dinkins.

En su etapa más adulta llegó a recibir premios como el Grammy Latino a su carrera y recibiendo un sitio en la Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por la polémica. Entró en una disputa económica y pública con Rubén Blades por conciertos y derechos de Siembra así como con la Academia por su falta de reconocimiento.

Su actividad se vio reducida tras un accidente de tráfico en abril de 2021 en Carolina del Norte, donde sufrió una conmoción cerebral, fuertes laceraciones y una fractura cervical. Con su larga recuperación se acabaron limitando sus giras posteriores.

Aunque se alejó de los escenarios por su salud, Colón tuvo bastante presencia en redes sociales con una postura bastante conservadora y afín a Donald Trump.

A sus 75 años Willie dejó un legado como gran arquitecto de la salsa moderna. Elevó el género a nivel mundial, definió el sonido de la salsa urbana marcando a una generación y lo usó como herramienta de identidad y denuncia social.