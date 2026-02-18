El pintoresco barrio de Almería donde nació Pepe, padre de Bisbal: a los pies de la Alcazaba y más de 10 siglos de historia

La ciudad de Almería despedía hace ya una semana a uno de sus vecinos más queridos, José Bisbal Carrillo, conocido por todos como Pepe.

Padre del conocido cantante David Bisbal, falleció a los 84 años a causa del alzheimer, una enfermedad que marcó sus últimos años de vida y por la que permanecía ingresado en una residencia en su ciudad natal, según informó el Diario de Almería.

Su muerte, el pasado 10 de febrero, ha dejado una profunda tristeza tanto en su familia como en toda la ciudad a pesar de que el almeriense ya llevaba varios años luchando contra la enfermedad.

Y es que Pepe no solo era conocido por ser el padre de uno de los artistas más reconocidos del folclore español. En su juventud Bisbal fue boxeador, se proclamó siete veces campeón de España en peso gallo y peso pluma, y quienes lo trataron destacan su carácter cercano y sencillo.

A pesar del paso del tiempo y de la enfermedad, cuentan que nunca olvidó su tierra, el barrio donde nació y creció, un rincón con mucha historia y personalidad.

José Bisbal nació el 1 de diciembre de 1941 en el callejón del Solano, situado en el Casco Histórico de Almería. Una zona ubicada a los pies de la imponente Alcazaba de Almería, que forma parte del núcleo más antiguo de la ciudad, donde se concentran más de 10 siglos de historia.

Su centro tiene más de mil años y fue fundado oficialmente en 955 d.C. por Abderramán III con la construcción de la Alcazaba.

Aunque hubo asentamientos anteriores, el diseño urbano actual del centro proviene de la etapa andalusí del siglo X.

Y es que el Casco Histórico almeriense se caracteriza por su entramado de calles estrechas y empinadas, plazas recogidas y fachadas que conservan la esencia tradicional andaluza.

Es un espacio donde conviven patrimonio, memoria y una buena vida vecinal, donde cada rincón guarda una historia.

Es un barrio con identidad propia, donde las familias se conocen de toda la vida y donde las historias pasan de generación en generación.

Allí dio sus primeros pasos el boxeador, aprendiendo el valor del esfuerzo y el cariño por su gente.

Por eso, su despedida no ha sido solo la de un padre orgulloso y un antiguo deportista que llevó a España a lo más alto, sino la de un vecino más en un barrio que hoy llora la pérdida de uno de los suyos.