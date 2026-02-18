Cindy Crawford, supermodelo, a sus 60 años: "No desayuno hasta las 10 y rompo el ayuno con un batido con espinacas"

El próximo 20 de febrero, Cindy Crawford cumplirá 60 años. Y lo hace en un momento en el que sigue siendo un referente de belleza, estilo y disciplina.

La supermodelo estadounidense ha demostrado que el paso del tiempo no es solo cuestión de genética. Y es que el deporte, el descanso y una alimentación equilibrada han sido las claves de su día a día.

Madre de Kaia Gerber, Cindy mantiene una rutina muy clara. Sus mañanas suelen empezar con ejercicio a primera hora de la mañana, para sobrellevar su hábito de ayuno intermitente.

Cindy Crawford posa junto a su hija en un photocall. GTRES

Así lo contó en el podcast The Skinny Confidential, creado por Lauryn Bosstick y su marido Michael Bosstick.

"Normalmente no desayuno hasta las 10 y suelo entrenar antes de desayunar. Para romper el ayuno me preparo un batido. Lleva leche de coco, medio plátano (porque me dijeron que uno entero era demasiado porque tiene mucha azúcar), un puñado de espinacas, menta, colágeno, proteína en polvo, cacao, semillas de lino y semillas de cáñamo. Por encima le pongo un poco de maca", explicó.

Su batido verde es ya casi una seña de identidad. Según detallan los nutricionistas, es sencillo, pero muy completo. Aporta energía, proteínas y grasas saludables, algo que para ella es fundamental para empezar bien el día.

En cuanto al resto de su alimentación, asegura que no sigue dietas extremas.

"No consumo mucho gluten porque no me sienta muy bien. Me encanta la pasta y cuando voy a Europa la tomo pero aquí no me sienta igual. No tomo mucho pan y normalmente para comer tomo una ensalada que contenga proteína. Y para cenar proteína con verduras o algo así", aclara en la entrevista.

Con estos hábitos, más que saludables, y a punto de entrar en una nueva década, Crawford sigue siendo una leyenda de la moda.

Life streaming de Zara con Cindy Crawford y Kaia Gerber. ZARA

Ha aparecido en más de mil portadas, fue musa de diseñadores como Karl Lagerfeld, Gianni Versace o Giorgio Armani, y formó parte del grupo de supermodelos más icónico de los años noventa.

Su lunar sobre el labio se convirtió en símbolo de sensualidad y estilo, con el que triunfó frente al objetivo de millones de cámaras.

Sin embargo, hoy, además de su trayectoria, presume de ver cómo su hija triunfa en las pasarelas, mientras, a sus casi 60, demuestra que cuidarse es una decisión diaria.